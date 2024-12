»Igra na odru mi je še bolj ljuba, ker dobiš takojšen odziv publike«

Nadebuden mlad igralec Domenico Martilotta iz Gorice se je na odru prvič poizkusil v Dijaškem domu Simona Gregorčiča, kjer so mu v muzikalih Bumbarji in Nenavadna poroka zaupali eno od glavnih vlog. Njegov talent pa ni ostal neopažen, zato se redno udeležuje avdicij za različne filme in nadaljevanke, ki jih snemajo v Furlaniji - Julijski krajini. Trenutno na RAI 1 ob torkih zvečer vrtijo serijo Libera, ki se dogaja v Trstu, v kateri ob boku igralke Lunette Savino zaigra tudi 14-letni dijak humanističnega liceja Simona Gregorčiča.

Kako se je razvila tvoja ljubezen do igre?

V resnici gredo vse zasluge mojim vzgojiteljem v Dijaškem domu Gorica, kjer so me že leta 2021 povabili, da zaigram v glasbeni pravljici o Mačku Muriju. Dodelili so mi vlogo gangsterja Čombeta, v kateri sem se kot antagonist kar dobro znašel. Sledil je muzikal Bumbarji, kjer sem zaigral prav enega od treh Bumbarjev, letos spomladi pa smo imeli premiero muzikala Nenavadna poroka, v kateri sem imel popolnoma drugačno vlogo, kot sem jih bil vajen. Malo mi je bilo namreč nerodno, saj sem se moral poizkusiti v bolj romantičnih scenah. Ampak sem na vse te tri svoje vloge zelo ponosen, četudi je bilo na trenutke naporno zaradi številnih vaj, in Dijaškemu domu zelo hvaležen za prve igralske izkušnje.

Kako ti tovrstne izkušnje pridejo prav pri snemanju filmov in nadaljevank?

Za te izkušnje sem neizmerno hvaležen, še posebej zato, ker pred tem nisem nikoli razmišljal, da bi se lahko poizkusil na odru ali pred kamero. Sedaj pa mi je igra zlezla toliko pod kožo, da bi rad postal poklicni igralec. Nagibam se k temu, da bom zato študij nadaljeval v tej smeri in si skušal zagotoviti kariero igralca v Italiji. Zanimata me tako film kot gledališče. Igra na odru mi je še bolj ljuba, kjer kot igralec dobiš takojšen odziv publike, pri filmu pa je ni. Četudi se mi je pri eni od avdicij glavna vloga za las izmuznila zaradi mojih fizičnih lastnosti, se nisem veliko obremenjeval. Nikoli pa se ne zadovoljim s povprečnim, zato iščem vedno več pri svoji igri in grem naprej, da odkrijem še kaj, česar ne poznam in se poizkusim še v čem novem.

So tvoj igralski talent opazili še kje drugje?

Na premieri muzikala Bumbarji je bila med gledalci tudi agentka produkcijske hiše Galaxia s sedežem v Solkanu, ki je opazila nekaj mojih dobrih elementov pri igri in me je zato povabila, da se jim pridružim. Tudi po njihovi zaslugi se sedaj udeležujem avdicij za filme in serije, ki jih snemajo v Italiji, zlasti v FJK, med njimi Libera, L’angelo infelice ...

Kmalu te bomo lahko videli v seriji Libera na RAI 1. Kako in kje je potekalo snemanje?

Drži, smo na polovici serije, ki ima osem delov. Ne vem pa, kdaj natančno »bom na vrsti«: ta (danes, op.av.) ali prihodnji torek. Igram dečka Pierpaola, ki kot priča na sodišču sodnici Liberi Orlando, ki jo igra Lunetta Savino, poda izjavo o zločinu ... Snemali smo en cel dan na sodišču v Trstu natanko pred enim letom. Mojo sceno smo posneli večkrat, četudi sem, po besedah režiserja Gianluce Mazzella, svojo vlogo odlično odigral že v prvem poskusu. Žal mi je edino za to, ker nismo posneli več kadrov, recimo iz življenja Pierpaola, ampak o njem gledalci izvejo skorajda vse le iz mojega pričanja. Na snemanju me je ves čas spremljala mama, nato se nama je pridružil tudi oče.

Kako sta s ujela z glavno igralko Lunetto Savino?

Lunetta Savino je zelo simpatična. Po snemanju mi je v garderobi pustila listek s posvetilom, v katerem je zapisala, da sem jo zelo navdušil. Ona prihaja iz Apulije, moji starši pa iz sosednje dežele Bazilikata, zato menim, da sva se hitro in močno povezala oziroma začutila tudi zaradi najinih korenin z juga Italije. Na splošno je bila celotna snemalna ekipa produkcije hiše Rai zelo ustrežljiva in profesionalna, zato si v prihodnje želim še več takšnih sodelovanj.

Imaš med igralci kakšnega vzornika?

Seveda, to je ameriški igralec Johnny Depp, ki me je najbolj navdušil v filmih o piratih s Karibov.

Ali svoj igralski talent uporabiš tudi ob kaki drugi priložnosti, ko so kamere ugasnjene?

Če sem povsem iskren, ga res včasih uporabim, ko skušam zaigrati svojo slabost ali bolezen v obdobju kontrolnih nalog v šoli (smeh).

Kaj te poleg igre še veseli in s čim se ukvarjaš v prostem času?

Sem dijak prvega letnika humanističnega liceja v Gorici, zaradi česar mi učenje vzame kar veliko časa. Treniram nogomet v Sovodnjah, rad berem in gledam filme.