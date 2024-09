Igrali, peli, snemali in razmišljali o miru

Minuli teden se je že deveto leto zapored v Gabrjah odvijala ustvarjalna delavnica z naslovom PrijAtelje, ki jo je društvo Skala letos organiziralo v sodelovanju z Glasbeno matico. Mlade glasbene ustvarjalce je spremljala koordinatorka Tanja Gaeta s pomočjo dveh prostovoljk iz društva, glasbene delavnice pa so vodili Manuel Figheli, Franko Reja in Iris Risegari. Ob visokih temperaturah so se otroci in najstniki lahko osvežili v senci prijetnih zunanjih prostorov kulturnega društva, ker so poleg zanimivih debat imeli čas za igro in sprostitev.

Vsako leto kaj novega

PrijAtelje je nastal iz želje, da bi otrokom nudili prostor, kjer se lahko umetniško udejstvujejo in sproščajo svojo domišljijo, zato vsako leto ponuja različne aktivnosti: od likovnih, glasbenih, gledaliških, plesnih in kuharskih delavnic do izletov in celo pletenja košar. Organizatorji so kot temo letošnjega PrijAteljeja izbrali mir in se z mladimi glasbeniki veliko pogovarjali o miru v svetu, pa tudi o notranjem miru in o tem ali smo ljudje zares dobri. Temo miru so prenesli tudi v svoje ustvarjanje, saj so med glasbenimi delavnicami pripravili pesem Pomisli, slovensko različico uspešnice Johna Lennona Imagine, ki jo je v slovenščino prevedel Milan Dekleva.

Igrali, peli in snemali

Ravnatelj Glasbene matice in mentor Manuel Figheli je izpostavil, da so se udeleženci lotili igranja različnih glasbil, tudi tisti, ki jih prej niso obvladali. »Vsi so zapeli v zboru, tako fantje kot punce,« je povedal in pristavil: »Marsikdo izmed njih se že uči glasbo, želeli pa smo, da so se tudi tisti, ki igranja ne obvladajo, vsaj malo poskusili vključiti.« Med inštrumenti so bili najbolj priljubljeni bobni, otroci pa so spoznali tudi harmoniko, kitaro, flavto, violino in saksofon. Udeleženci delavnice so bili navdušeni.

Enajstletna Isabella je za Primorski dnevnik povedala: »Ne igram nobenega inštrumenta, ampak sem se vseeno zabavala. Najboljši del je bil, ko smo snemali,« je razkrila, osemletni Jadran pa je dodal: »Igram flavto, a mi je bilo zelo zabavno igrati bobne. Najboljše je bilo, ko sem ves dan lahko igral bobne.«

Sodelujoči so se seznanili tudi s tehnikami snemanja glasbe, od postavitve mikrofonov do snemanja različnih inštrumentov. Posneli so svoje pesmi z vsemi napakami, kar jim je omogočilo, da so sami opazili, kje niso bili uglašeni ali v ritmu, ter se naučili pomena koncentracije in tišine med snemanjem.

»Cilj je, da posneto pesem zmiksamo in zrežiramo ter jo predstavijo na skupnem večeru,« je povedal Figheli. Zaključni dogodek letošnjega PrijAteljeja bo namreč potekal jeseni v prostorih gabrskega društva, kjer bodo otroci lahko pokazali javnosti, kaj so se naučili.