Ima 525 let, vendar jih ne kaže

V goriškem Podturnu se danes zaključuje šagra sv. Roka

Spletno uredništvo |
Gorica |
17. avg. 2025 | 8:03
    Šagra sv. Roka (I.B.)
    Prejemniki priznanja, prostovoljci s šagre in župnik Ruggero Dipiazza (I.B.)
V goriškem Podturnu se bo danes, 17. avgusta, zaključila tradicionalna šagra sv. Roka. Letos je dosegla svojo 525. izvedbo, sicer je še vedno zelo priljubljena in vsak večer zelo dobro obiskana.

Včeraj dopoldne je bila v podturnski cerkvi maša v čast zavetnika sv. Roka, med katero so podelili nagrado Opeka na opeko. Za prostovoljno delo, ki ga opravljajo v korist krajevne skupnosti, so priznanje prejeli trije člani družine Furlanut - Roberto, Veronica in Laerte. Maši je sledilo skupnostno kosilo, v večernih urah se je z obiskovalci napolnilo praznično prizorišče v parku Baiamonti, kjer se bo danes zaključila desetdnevna šagra sv. Roka, ki je bila doslej prav vsak dan množično obiskana. Ob 17.30 bo v dvorani Incontro na sporedu večjezična predstava Suns di peraulis, ki bo posvečena razvoju furlanskega pesništva skozi zgodovino. Nastopila bo glasbena skupina Dramsam, ki jo sestavljajo Matej Tratnik, Jani Kovačič, Antonella Gallarotti in Vanni Feresin.

