Imenovanje slovenske konzulte med polemikami

Barbara Vetrih, Alida Pavšič in Lovrenc Persoglia. Znana so imena še zadnjih treh manjkajočih članov slovenske konzulte pri goriški občini, vendar še ni bilo določeno, kdaj se bo posvetovalni organ, ki spodbuja mestno upravo k izvajanju zaščitne zakonodaje in k reševanju vprašanj, povezanih s slovensko narodno skupnostjo v Gorici, lotil dela.

»Kdaj bo prvo zasedanje nove konzulte? Zaenkrat datuma še nismo določili, upam, da bo do tega prišlo čim prej. Pogovoril se bom s predstavnikoma SSO in SKGZ in se z njima dogovoril, kdaj bi lahko začeli z delom,» pravi pristojni odbornik Maurizio Negro. Z imenovanjem svojih predstavnikov je sicer zamujala ravno goriška občina, saj so ostale organizacije (SSO, SKGZ in Sindikat slovenske šole) svoje člane imenovale že v začetku leta. Goriška občina bi morala svoje tri predstavnike izvoliti že med aprilskim zasedanjem občinskega sveta, vendar tega ni storila, saj se večini očitno ni ravno mudilo.

Med torkovim zasedanjem je imenovanje Barbare Vetrih in Alide Pavšič predlagala večina, nakar sta bili obe izvoljeni, čeprav za njiju velika večina občinskih svetnikov prej ni nikoli slišala. Pred glasovanjem je spregovorila občinska svetnica Rosy Tucci, ki je v imenu opozicije predlagala Sandija Ferija. Takoj za njo se je oglasil občinski svetnik Walter Bandelj, ki je povedal, da na podlagi navodil pokrajinskega sekretarja Slovenske skupnosti Julijana Čavdka in strankinega koordinatorja Bernarda Spazzapana predlaga drugo ime, in sicer Lovrenca Persoglio, ki je konzulti predsedoval med prejšnjim mandatom. »Za drugo ime smo se odločili, ker koordinator Franco Perazza že mesece ne odgovarja na naše klice,» je povedal Bandelj in poudaril, da je Feri kakorkoli zelo dober kandidat, saj je vedno prisoten in aktiven v občinskem svetu. »Jaz, Sandi Feri in Nicole Turri smo vsi trije pripadniki slovenske narodne skupnosti, na zasedanja slovenske konzulte nas vedno vabijo zaradi naše vloge občinskih svetnikov. Z izvolitvijo Ferija bi ‘ukradli’ eno mesto v konzulti drugemu občanu, ki bi rad dal svoj doprinos k delovanju tega posvetovalnega telesa. Zgledovati bi se morali po večini v občinskem svetu, ki se je zelo demokratično odločila, da za konzulto predlaga osebi, ki ne sedita v občinskem svetu,» je dejal Bandelj. Na njegov poseg je odgovoril Franco Perazza, občinski svetnik Demokratske stranke.

»Zadnji klic sem prejel maja«

»S Čavdkom in Spazzapanom imam zelo dober odnos. Kdaj sta me zadnjič klicala, lahko preverim na mobilnem telefonu. Zadnji Čavdkov klic sem prejel 23. maja, medtem ko me Spazzapan ni klical prav nikoli. S tabo, Walter, bi se lahko pogovorila tudi v občinskem svetu, vendar ne prihajaš na vsa zasedanja. Ko sem se svojčas pogovoril s Čavdkom, sem mu povedal, da se cela levosredinska koalicija strinja z imenovanjem Ferija,» je poudaril Perazza, za katerega je očitek, da ne odgovarja na klice, neresnica (sam je uporabil besedno zvezo »falso in atto pubblico«). V razpravo se je vključil tudi Feri in napovedal, da iz korektnosti in resnosti ne bo glasoval za samega sebe (če bi to storil, bi bil izvoljen). Naposled je Feri prejel 9 glasov, medtem ko jih je Persoglia zbral 10, kar mu je zagotovilo izvolitev v konzulto. Na dogajanje se je odzval občinski svetnik Demokratske stranke Marco Rossi, ki je ugotavljal, da je bil kandidat, ki ga je predlagal občinski svetnik iz vrst SSk, izvoljen z odločilnim doprinosom glasov iz vrst desnosredinske večine.