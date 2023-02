Incidenca raka dojke se viša, na preventivne programe se odzove tri četrt žensk

Naprava za ultrazvok, osem posebnih stolov za kemoterapijo ter elektrokardiograf: to so naprave in oprema, za nakup katerih od ponedeljka, 20. februarja, do 8. marca, poteka dobrodelna nabirka v trgovinah Despar v FJK. Opremo bodo namenili senološkemu oddelku ter oddelku za onkologijo dojk zdravstvenega podjetja Asugi.

Senološki oddelek oz. breast unit vodi kirurg Jože Stacul, ki je na predstavitvi dobrodelne nabirke orisal delovanje priznane multidisciplinarne ekipe, ki spremlja pacientke raka na dojki. Ženske sestavljajo 99 odstotkov primerov, ki jih srečujejo, en odstotek bolnikov pa je moškega spola. Multidisciplinarna ekipa senološkega oddelka se ukvarja s preventivo, diagnozo in zdravljenjem raka na dojki. »Kljub temu, da gre za majhen center, številke niso preveč oddaljene od odmevnih državnih centrov,« je povedal Stacul. Incidenca bolezni se žal vedno viša, je dodal. »Preživetje pet let po diagnozi je 90-odstotno, kar se sklada z italijanskim in evropskim nivojem in na kar smo ponosni,« je še dodal vodja breast unit.

Dober odziv za presejanje

Velik del preventive raka na dojki zaobjemajo presejalni programi. V sklopu senološkega oddelka, ki ga vodi Stacul, letno opravijo približno 4000 mamografij. »V obdobju covida se je preventivno testiranje nekaj časa prekinilo, kmalu zatem pa se je zopet zagnalo s polno paro in pacientke so se takoj odzvale. Na mamografije v naši deželi vabimo ženske od 45. do 74. leta starosti: v povprečju se kar tričetrt le-teh odzove na vabilo. To je visok odstotek, če ga primerjamo z državnim,« je poudaril Stacul. Na približno 135.000 prebivalcev, ki jih šteje goriška pokrajina, letno odkrijejo 170-200 novih primerov raka na dojki, v Furlaniji - Julijski krajini pa približno 1500 primerov letno. »Znano je, da ima FJK višjo incidenco raka na dojki kot druge italijanske dežele,« je dodal še Stacul. V senološkem oddelku opravljajo, kot omenjeno, tudi kirurške posege. »Teh je približno 150 letno,« je razložil še vodja oddelka. Znotraj breast unit deluje več različnih profilov: radiolog, kirurg, anatomopatolog, psiholog, fiziater, onkolog ... »Vsak primer posebej preučimo in nudimo prilagojeno zdravljenje: ne obstaja več generična terapija, ki ustreza vsem,« je dodal še Jože Stacul.