»Intelektualni napor, ki opozarja Slovence, da se premalo ukvarjamo sami s sabo«

Ponedeljkov dogodek v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici ni bila običajna predstavitev knjige. Kot ni le običajna publikacija Soglasje za zgodovinski trenutek - Novi prispevki za slovenski pomladni program. Zajeten zbornik, ki šteje več kot 900 strani, je nastal izpod peresa 74 avtorjev različnih poklicev, izvorov in generacij. Na odru centra Bratuž jih je v ponedeljek zvečer sedelo pet:nekdanji predsednik RS Borut Pahor, ob njem bivša ministra Dimitrij Rupel in Žiga Turk, ki sta bila tudi med pobudniki projekta, odvetnik Damijan Terpin ter v vlogi moderatorke novinarka Erika Jazbar.

Zbornik, katerega izdajatelj je založba Katedrala svobode, se je rodil po vzoru Prispevkov za slovenski nacionalni program, ki so izšli v Novi reviji 57 leta 1987. »Tukaj so prispevki za nov nacionalni program,« je o zborniku dejal Pahor in pristavil, da sicer publikacija nima iste politične teže, kot jo je imela Nova revija 57, vendar gre za »intelektualni napor, ki opozarja Slovence, da se ta hip premalo ukvarjamo sami s sabo in mislimo, narobe, da namesto nas za nas skrbijo drugi«.

»Knjiga želi biti nadaljevanje, nadgradnja, novo nadstropje zgradbe, ki se je začela graditi leta 1987,« je dejala Jazbar, prestavitev zbornika pa je bila tudi priložnost za razmislek o trenutni slovenski in evropski sliki z ozirom na že prehojeno pot in pogledom, uprtim v prihodnost.

Navzoče, med katerimi so bili številni ugledni gostje, je najprej pozdravil Bernard Spazzapan, predsednik krožka Anton Gregorčič, ki je priredil ponedeljkov dogodek v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij in Zvezo slovenske katoliške prosvete. »To je prva predstavitev tega dela v zamejstvu,« je opozoril Spazzapan in izrazil željo, da bi dogodek prispeval k širjenju zbornika in njegovih idej. Navzoče je nagovoril tudi goriški prvi občan Rodolfo Ziberna in izpostavil prizadevanja Boruta Pahorja na področju sprave.

Da že naslov zbornika namiguje na to, da smo dobra tri desetletja po padcu Berlinskega zidu priče nekega novega prelomnega trenutka, je takoj izpostavil nekdanji predsednik RS Pahor in se spraševal, kako bo na spremembe reagirala Evropska unija. »V vsakem primeru se mi zdi, da se strinjamo, da je za nacionalno korist Slovenije in Slovencev kot naroda dobro, če se EU ne le ohrani, ampak tudi okrepi,« je povedal.