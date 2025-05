Iskanje izgubljenih spominov na vojno

Nocoj bo v goriškem Kinemaxu predpremiera celovečernega dokumentarnega eseja Anje Medved in Nadje Velušček Ne pozabi me. Celovečerni dokumentarni filmski esej je iskanje izgubljenih spominov na drugo svetovno vojno, ki jih nona ni povedala, je o filmu dejala Anja Medved, ki je skupaj z Nadjo Velušček avtorica tega in številnih drugih filmskih dokumentarnih pripovedi o zahodni meji. Film sodi pod uradni program Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica, vstopnice so bile v nekaj dneh razprodane.

Dokumentarni film Ne pozabi me (produkcija KINOkašča/CINEMattic) ni le dokument o zgodovini - je most med generacijami, opomnik o pomenu pripovedovanja in vabilo k poslušanju tistega, kar je dolgo ostajalo neizrečeno. »Med pospravljanjem škatel s starimi fotografiji in filmskimi koluti se odkriva še nikoli videna spominska krajina Goriške, ki so jo v preteklem stoletju razdejale in razdelile vojne in politično nasilje. Meja, ki je po drugi svetovni vojni razdelila ta prostor, je globoko zarezala tudi v naše predstave o svetu. Osebni spomini najstarejših pripadnikov različnih skupnosti, ki so takrat bili otroci, pa rišejo novo zemljo, veliko bolj skupno, kot smo se o njej učili v zgodovinskih čitankah. Kaj se bomo iz njihovih pripovedi naučili v času novih pozivov k oboroževanju?« se sprašuje režiserka Anja Medved, ki je scenarij napisala z Nadjo Velušček, za montažo pa je poskrbela z Neli Maraž. Snemalec je Hijacint Jussa, direktor fotografije Fabris Šulin, glasbo sta avtorici zaupali Ani Kravanja in Samu Kutinu. Oblikovalca zvoka sta Dean Stojčić in Ivan Antić, oblikovalec slike je Žiga Bricelj.

Posebno vrednost filmu dajejo arhivski filmski in fotografski materiali, ki jih je režiserka poiskala v albumih svoje in drugih družin na slovenski in italijanski strani meje. Posebna dragocenost so še neobjavljene fotografije iz foto studia Altran iz Gorice, kakor tudi 16 mm družinski film furlanske družine iz Fare, posnet v času druge svetovne vojne. Kolektivni spomin pa ponazarjajo tudi filmski posnetki iz državnih arhivov, kot so Slovenski filmski arhiv, Zastava film iz Beograda, Filmski arhiv Luce iz Rima, British Pathe iz Londona in in fond Simonelli, ki ga hrani goriški Kinoatelje. Film nastaja pod okriljem projekta Rešilec spomina, ki ga Anja Medved snuje za uradni program EPK 2025 Nova Gorica - Gorica.