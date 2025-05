Islandska džez zvezda bo zasijala v Gorici

Kulturni center Bratuž bo v soboto, 24. maja, prizorišče izjemnega glasbenega dogodka. V okviru prireditev Evropske prestolnice kulture GO!2025 bo na njegovem odru nastopil trio ene največjih evropskih džezistk, islandske pianistke in skladateljice Sunne Gunnlaugs.

Po rodu je iz Reykjavika. Glasba jo je zamikala že iz mladih nog. Začela je z orglami, pri dvanajstih je prešla na klavir. Ob klasični ji je bila všeč moderna, pop glasba. Džez se je pritihotapil v njen glasbeni svet, ko ji je brat podaril ploščo slovitega ameriškega pianista Billa Evansa You’re Gonna Hear From Me. Odprl ji je nova obzorja, ki so se širila od Counta Basieja in Oscarja Petersona do Modern Jazz Quarteta, Herbieja Hancocka in še čez. Lotila se je igranja, obiskovala tečaje džez harmonije, pomalem je začela sama ustvarjati in igrati z drugimi.

Pri triindvajsetih se je odločila, da se bo v celoti predala džezu, in kmalu ji je postajo jasno, da je islandska džezovska scena zanjo premajhna. Sledila je glasbenemu pedagogu in se preselila v New York. Študirala je in igrala z drugimi tamkajšnjimi glasbeniki. Tam je spoznala moža, bobnarja Scotta McLemoreja, ki jo bo s kontrabasistom Thorgimurom Jonssonom spremljal tudi na goriškem koncertu.

V začetku stoletja je izdala prvi samostojni album, sledilo jih je enajst. Ameriška glasbena kritika jih je zelo dobro sprejela, biblija svetovnega džeza, revija DownBeat, je nekatere njene plošče res laskavo ocenila

Pred dvajsetimi leti se je vrnila na Islandijo. Glasbeno domotožje bi temu rekli. Sama je povedala, da ima njena glasba nordijske elemente, je pripovedna in lirična, melodična, a z ameriškimi koreninami. Odkar se je vrnila na Islandijo, je bolj odprta, v njej je več prostora od takrat, ko je bila v New Yorku, je sama sebi priznala.

Glasbo piše zase, a tudi za druge. Na primer za filme in televizijske oddaje. Ko so pred leti za eno od teh oddaj potrebovali 13-sekundno skladbo z določenim razpoloženjem, se je vživela v tisti občutek in iz njega je nastala skladba, se je spominjala v intervjuju za mrežo Europe Jazz Network.

Že več kot desetletje plodno sodeluje z drugimi ženskami džezistkami. Igranje z drugo žensko je zanjo nekaj posebnega. Taka sodelovanja zelo ceni, zato ne čudi, da je ustanoviteljica cikla koncertov in festivalov Freyjujazz, ki poudarjajo žensko prisotnost in nudijo glasbenicam priložnost za uveljavitev na mednarodni sceni.

Sobotni koncert tria vrhunske islandske džezistke Sunne Gunnlaugs v Kulturnem centru Bratuž se bo začel ob 20.30.