Iz blagajne odnesli vso gotovino

Počakali so, da je minil sobotni večer in da je bila blagajna polna, nakar so vlomili v lokal in odnesli vso gotovino. Pivnico Wiener Haus, ki na goriškem Trgu Battisti ponuja meso, sendviče, testenine in seveda piva, so v prejšnjih dneh obiskali tatovi. V nedeljo, 1. decembra, okrog 11. ure je upravitelj lokala opazil, da so bili na enih vratih, ki vodijo v gostinski obrat, vidni znaki vloma. Nemudoma je odprl blagajno in ugotovil, da je zmanjkal celoten izkupiček prejšnjega večera. Na pomoč je poklical policiste goriškega mobilnega oddelka, ki so temeljito pregledali lokal in okolico.