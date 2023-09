Iz cestnega jaška so se dvigali plameni

Gasilci so sinoči okrog 21.15 posredovali na Trgu Divisione Julia v Gorici, kjer so mimoidoči opazili plamene, ki so se dvigali iz cestnega jaška. Odstranili so pokrov in ogenj pogasili. Že po barvi plamenov jim je postalo jasno, da gre za uhajanje plina, kar so nato potrdile meritve. Zavarovali so zato širše območje in obvestili dobavitelja plina. Tehniki so začeli z izkopom in iskali okvaro. Vzroke so ugotovili danes zjutraj ob 10.30, pri čemer sta trenutno v teku sanacija in vzpostavitev varnosti na celotnem območju. Gasilci so ves čas zagotavljali varnost, pri čemer so tudi preverjali morebitno prisotnost plina v stavbah na trgu.