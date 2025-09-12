Iz EPK poziv, naj se ustavijo zločini nad Palestinci

Iz Evropske prestolnice kulture naj se dvigne klic civilne družbe za mir in konec genocida v Gazi ter poziv vladama Italije in Slovenije pa tudi Evropski uniji, da s sankcijami in drugimi konkretnimi ukrepi nemudoma pritisnejo na skrajno desno izraelsko vlado, da se ustavijo zločini nad Palestinci in agresije na celo vrsto bližnjevzhodnih držav. Gorici naj na valu EPK postaneta evropska prestolnica miru.

S to željo so se slovenski in italijanski mirovniki povezali in včeraj predstavili poziv predsednikoma slovenske in italijanske vlade k ukrepanju, je povedal Andrea Bellavite na srečanju v knjigarni Maks v Novi Gorici. K pobudi so povabili ne samo aktiviste in predstavnike organizacij iz obeh Goric, temveč iz širšega prostora, ki sega do Pordenona in Trsta, Kopra in Ljubljane. Poziv premierjema sta predstavila Franco Juri in Marko Marinčič, med prvimi podpisniki pa so še Marjana Lavrič in Ira Zorko (Mirovno združenje NE v mojem imenu iz Ljubljane), koordinator deželnega omizja za mir Alessandro Capuzzo, Roberto Feletto (Blaženi graditelji miru iz Pordenona), Oto Luthar in kolektiv Kavarne-knjigarne Maks Nova Gorica, Patrizia Dughero, Aurelio Juri, Marco Marangone, Elisabetta Tofful (Pax Christi), Paolo Zuliani, Mara Černic, Igor Komel, Maša Klavora (Fundacija poti miru) in številni drugi. Predstavitve se je udeležil tudi Sergio Pratali Maffei, deželni koordinator Mednarodnega gibanja za Gazo, ki v 43 državah sveta koordinira solidarnostne pobude s Palestinci in globalno flotiljo Sumud, ki je prav včeraj odplula s Sicilije in se bo z ladjami iz Španije, Tunizije in Grčije skušala kljub izraelskemu ustrahovanju skušala približati Gazi.

Mednarodna solidarnost

Juri in Marinčič sta poudarila pomen mednarodne solidarnosti tako za varnost aktivistov flotile kot za pritisk na zahodne vlade in EU, ki so doslej pasivno spremljale genocid. V pozivu vladama Slovenije in Italije so mirovniki iznesli vrsto konkretnih zahtev. Državi naj se pridružita južnoafriški tožbi proti Izraelu zaradi njegovega genocidnega ravnanja, vloženo na Meddržavno sodišče (ICJ). Državi naj nudita vso diplomatsko in pravno pomoč posadkam humanitarne flotilje. Če bi izraelska vojska v mednarodnih vodah napadla flotiljo, bi se morala tudi EU odzvati z mobilizacijo pomorskih enot za obrambo številnih evropskih državljanov.

Ob podpori podpredsednici Evropske komisije, Teresi Riberi iz Španije, ki je javno obsodila genocid v Gazi, a jo je tiskovni predstavnik Komisije takoj osamil, češ da ne izraža stališča Evropske komisije, pobudniki pozivajo vladi Italije in Slovenije, naj se v vseh forumih EU odločno zavzameta za takojšnjo zamrznitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom – zaradi kršitve 2. člena, ki kot »bistveni element« določa spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel. Izrael trenutno očitno ne izpolnjuje te obveznosti.

V izjavi tudi obsojajo izraelske napade na suverene države – Jemen, Katar, Sirijo, Libanon in Iran, zahtevajo proti Izraelu enake sankcije kot proti Ruski federaciji in prepoved vse trgovine in tranzita neposredne ali posredne vojaške narave z Izraelom. Mirovniki v ta namen napovedujejo že v ponedeljek, 15. septembra, ob 12. uri protest pred 4. pomolom v Trstu v podporo pristaniškim delavcem, ki bodo bojkotirali izraelsko tovorno ladjo.