Iz sklada GO! 2025 financiranih še dvanajst projektov

Dvanajst čezmejnih projektov bo financiranih v okviru programa Interreg VI-A Italija–Slovenija 2021–2027 prek razpisa SPF 3/2025 Sklada za male projekte, ki ga upravlja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje – EZTS GO. Lestvica projektov v okviru tretjega razpisa je bila danes zjutraj objavljena na spletni strani EZTS GO. Glavni cilj Sklada SPF GO! 2025 je podpreti strategijo Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica s kulturnimi, turističnimi in družbenimi aktivnostmi. Lestvica rezultatov je na voljo na spletni strani EZTS GO (www.euro-go.eu) v razdelku SPF -Razpis SPF GO! 2025 št. 03/2025.