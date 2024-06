V vojašnici Cascino v Gorici so včeraj počastili 210-letnico ustanovitve karabinjerjev. Pripadnik 13. karabinjerskega regimenta FJK Luca Giuseppe Frolo je med svečanostjo, med katero so izročili priznanja zaslužnim karabinjerjem, prejel bronasto medaljo za civilne zasluge, ker je med vožnjo po avtocesti izven delovnega urnika naletel na nesrečo in nemudoma pomagal poškodovanemu vozniku iz tovornjaka, ki ga je kmalu zatem zajel požar.