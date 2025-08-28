Izgnali so ga, ker je nadlegoval bivšo partnerko in jo skušal ubiti

Goriški karabinjerji so aretirali moškega, ki je konec julija vdrl v stanovanje svoje bivše partnerke in ji grozil z nožem. Žensko so rešili hitri refleksi, k sreči pa je bila v stanovanju prisotna še ena oseba, ki je napadeni priskočila na pomoč, kar je preprečilo najhujše. Moškega, 33-letnika iz Bosne in Hercegovine, so karabinjerji izsledili in aretirali zaradi zalezovanja.

Preiskovalni sodnik je potrdil aretacijo in mu zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja izrekel prepoved prebivanja v Furlaniji - Julijsko krajini ter odredil njegov takojšnji izgon iz dežele ter prepoved vrnitve brez soglasja sodnih organov. Ukaz za izgon je izdal goriški prefekt. Državljana Bosne in Hercegovine so po izpustitvi iz zapora odvedli v center za repatriacijo v Milanu, od koder so ga repatriirali v državo rojstva.