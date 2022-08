Izrisuje se čezmejna mreža kolesarskih poti

Čezmejna mreža kolesarskih poti, ki jih gradi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), se izrisuje tudi na ozemlju goriške občine. Ravnokar so v teku gradbena dela v okviru tretjega in četrtega sklopa projekta Isonzo-Soča, ki je skupno vreden pet milijonov evrov.

V okviru prvega sklopa del so že leta 2019 ob rekreacijskem parku v Vrtojbi uredili zelene površine s parkirišči za avtodome, medtem ko je v okviru drugega sklopa del v zaključni fazi gradnja nove brvi čez Sočo pri solkanskem kajakaškem centru in povezovalne poti na desnem bregu reke. Tretji sklop del predvideva gradnjo kolesarske in pešpoti od nove solkanske brvi mimo Trga Evrope / Transalpina do mejnega prehoda med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico in zatem mestnega središča, medtem ko v okviru četrtega sklopa nastaja nova kolesarska pot, ki bo povezala Solkan s Stražcami in je v bistvu krožna: kolesarji se bodo iz Solkana lahko zapeljali do Stražc preko nove brvi, Štmavra in Pevme oz. preko Ulice Scogli, ki so jo pred kratkim ponovno asfaltirali v delih, kjer je bila najbolj dotrajana, in Ulice Cordaioli.

Urejanje novih kolesarskih stez na Solkanskem polju, kjer se bodo kolesarji po novem peljali po obnovljenih kmetijskih poteh, je v zaključni fazi. »Poti na Solkanskem polju na ozemlju goriške občine so v glavnem pripravljene, nanje je treba nanesti le zadnjo plast gradbenega materiala, medtem ko je treba Ulico Scogli ustrezno opremiti z vertikalno in horizontalno signalizacijo, saj gre v tem primeru za cesto, na kateri bodo sobivali kolesarji in avtomobilisti,« pravi arhitektka Giulia Bonn, ki je odgovorna za izvajanje projekta. V prejšnjih dneh je novo talno signalizacijo dobila tudi cesta, ki vodi skozi Pevmo, kjer bodo kolesarji ravno tako sobivali z avtomobilisti. »Z novimi črtami so označili pas, ki je namenjen kolesarjem, in po katerem se avtomobili lahko peljejo, ko na njih ni nikogar s kolesom. Kolesarska pot je tako označena vse do Pevme, kjer se po tamkajšnji cerkvi nadaljuje po cesti, ki vodi v Štmaver. Tik pred državno mejo bo pot speljana po zasebnem zemljišču, nakar se bo priključila na kolesarsko omrežje v Sloveniji v neposredni bližini nove brvi čez Sočo,« pravi Giulia Bonn; ker bo kolesarska pot ponekod speljana po cestah, ki so namenjene tudi avtomobilom, bodo še posebno poskrbeli za ustrezno vidljivost nove steze.

V začetku avgusta so se začela tudi dela iz tretjega sklopa; v tem primeru bo nova kolesarska steza speljana po travniku ob robu Kolodvorske ulice vse do Trga Evrope / Transalpina, kjer jo bodo zgradili delno po cesti in delno po zeleni površini; sledila bo povezava s Škabrijelovo ulico in s kolesarsko stezo, ki vzdolž železnice vodi proti Šempetru. Kolesarska steza bo speljana tudi do goriškega mestnega središča, nakar bo po Drevoredu 20. septembra vodila do kolesarskega omrežja, ki ga gradijo v okviru četrtega sklopa del. Nekateri izmed odsekov bodo dograjeni oz. označeni tekom septembra, drugje naj bi se dela zaključila jeseni; do konca septembra bo predvidoma končana povezovalna pot, ki vodi do solkanske brvi, ki jo bodo tako lahko končno odprli.