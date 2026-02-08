NAJ FOTO TEDNA: Ločevanje, ki ga več ni?

Naši kraji so polni nemih prič, ki pripovedujejo o časih, ki jih (k sreči) ni več. Tako jasno izkazuje tudi tokratna Naj foto tedna, ki jo podpisuje naš goriški fotograf Daniele Tibaldi. Na pročelju mogočne in že na prvi pogled hladne stavbe v Gorici lahko preberemo napis »ospedale psichiatrico provinciale«, se pravi pokrajinska psihiatrična bolnišnica. Gre za skok nazaj v čas, ko so »drugačne« hoteli ločiti od »zdravega dela družbe«. Čas, ki ga je v Gorici, kjer je bila foto posneta, italijanski psihiater Franco Basaglia v 60. letih prejšnjega stoletja začel postavljati v skrinjo preteklosti. V ospredju je nato bil človek in njegovo duševno trpljenje ter ne več zidovi med »bolanimi« in »zdravimi«.

Pred koncem tega meseca naj bi se zaključila dela v parku Basaglia, ki je obdajal nekdanjo psihiatrično bolnišnico v Gorici. Zeleno površino v novi preobleki naj bi javnosti predali na začetku aprila. Kraj, ki je hotel ločevati, hoče zdaj postati tudi kraj čezmejnega srečevanja. Odstranili so zato tudi stare kamnite mejnike, pregrade na meji med Italijo in Slovenijo, se pravi med občinama Gorica in Šempeter-Vrtojba. Basaglievo sporočilo skratka, kot smo v petek, 6. februarja, zapisali tudi na prvo stran Primorskega dnevnika, še ruši meje. Take in drugačne.