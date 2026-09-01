V Tržiču primer denge

V Tržiču so zabeležili primer denge, virusne vročinske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Z zdravstvenega podjetja ASUGI so sporočili, da gre za osebo, ki se je pred kratkim vrnila iz tujine. Župan Luca Fasan je že odredil ukrepe, predvidene v deželnem in državnem načrtu za obvladovanje tovrstnih primerov. V sodelovanju z zdravstvenim podjetjem ASUGI so organizirali dezinsekcijo, ki jo bo med četrtkom, 3. septembrom, in soboto, 5. septembrom, v Ulici Don Fanin in okolici izvedlo specializirano podjetje.