V objektiv ujeli sedanje in nekdanje »meštirje«

Poklice - nekoč in danes - prikazuje na desetine fotografij, ki so od prejšnjega konca tedna na ogled v razstavni veži Kulturnega centra Lojze Bratuž. V soboto so namreč odprli tradicionalno 6x1 razstavo, in je tokrat dosegla že svojo 28. edicijo. Kot pove že sam naslov, gre za srečanje šestih goriških fotoklubov - pet z italijanske strani meje, eden pa iz Nove Gorice: to so društvo Castrum iz Gradeža, krožek Circolo fotografico isontino iz Gorice, fotografski krožek iz Ločnika, Skupina75 iz Gorice, krožek Torrione iz Romansa in Fotoklub Nova Gorica.

Udeležba na sobotnem odprtju je ponovno dokazala, da je v čezmejnem goriškem prostoru zanimanje za umetniško fotografijo zelo razširjeno. Uvodoma je publiko in avtorje fotografij nagovorila predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec, ki je med drugim povedala, da je razstava uvod v novo sezono kulturnega središča na Drevoredu 20. septembra. Besedo je nato prevzel občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je spomnil, da je razstava sad dolge poti sodelovanja, ki se je začelo pred skoraj tremi desetletji in se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti. Za umetniške prispevke je čestital številnim fotografom, predvsem pa Giovanniju Violi, ki neutrudno skrbi za spodbujanje te dejavnosti in za povezavo med posameznimi društvi. Viola je namreč predsednik pripravljalnega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih klubov. Tokrat so za skupno temo izbrali poklice, od koder tudi trijezični naslov prireditve Meštirje – Mestieri – Mistîrs. Oreti je poudaril tudi čezmejno razsežnost razstave, s katero se nadaljuje in nadgrajuje sodelovanje, ki se je začelo že mnogo pred Evropsko prestolnico kulture 2025. Predlagal je, da bi razstavo postavili tudi v Pordenonu, ki bo prihodnje leto nosil naziv italijanske prestolnice kulture.

Na koncu se je oglasil še Giovanni Viola, ki je na kratko opisal razstavljena dela in se ob tem zahvalil centru Bratuž za dolgoletno sodelovanje in za pozornost, ki ga slovenski center nudi tej prireditvi. Seveda se je zahvalil tudi vsem šestim klubom in njihovim članom, ki se trudijo, da bi skozi svoje objektive ovekovečili utrinke iz vsakodnevnega življenja in jim obenem vtisnili tudi umetniški pečat.

Tudi tokrat so se sodelujoči fotografi zelo potrudili in učinkovito posredovali čar raznovrstnih poklicev, med katerimi so taki, ki so na tem, da izginejo, pa tudi taki, ki se jim naša hitro spreminjajoča se družba ne more odpovedati. V svoje objektive so fotografi ujeli razne mehanične in mizarske delavnice, posneli so peka in slaščičarja, ribiča in rezbarja, kovača in mesarja, pa tudi prinašalca hrane in druge figure.

V spomin na Loredano

Kot običajno se s svojevrstno foto-instalacijo predstavlja fotoklub Skupina75. Tokrat so si njegovi člani zamislili postavitev mizice z računalnikom, iz katerega se izvija mreža (v tem primeru internetna), na kateri je pritrjeno več deset fotografij, ki prikazujejo različne poklice. Instalacijo je Skupina75 posvetila spominu na letos preminulo članico Loredani Princic, ki je veliko let s svojo ustvarjalnostjo prispevala k izdelavi teh umetniških postavitev.

Razstava bo odprta do konca septembra. Ogled je možen ob prireditvah v Kulturnem centru Lojze Bratuž ali po predhodni telefonski najavi.