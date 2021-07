Jeseni naslednja faza kandidature Collio-Brda

»Brda imajo vse elemente, da se uvrstijo na seznam svetovne dediščine Unesca. Rada bi poudarila, da bo Dežela naredila vse, kar je potrebno, da se to zgodi. S citatom Maria Draghija: “whatever it takes”,« je ob koncu zasedanja pristojne komisije včeraj povedala deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli. Peta svetniška komisija se je včeraj sestala v Koprivnem za avdicije v sklopu čezmejne kandidature območja Collio-Brda za vpis na Unescov seznam. Pod vodstvom predsednika komisije Diega Bernardisa so raziskavo za pripravo kandidature predstavili njeni avtorji, člani ožjega znanstvenega sveta: Francesco Marangon, Lucia Pillon, Stefano Cosma in Federico Pizzin. Začetni cilj je uvrstitev na provizorični seznam Centra za svetovno dediščino Unesco, točneje v oddelek za čezmejne kulturne dobrine. Na italijanskem provizoričnem seznamu je trenutno 43 kandidatov: kandidatura območja Collio-Brda je med redkimi čezmejnimi, celo s trijezičnim nazivom Brda-Collio-Cuei. »Znanstveno delo je doživelo nekaj začetnih težav, zdaj pa je na pravi poti in dokazuje, da si naš prostor zasluži to priznanje. Naš prijavni dosje je zdaj na visoki ravni. Naslednji korak je v domeni diplomacije, do oktobra pa naj bi se slika zjasnila,« je še dodala Tiziana Gibelli.