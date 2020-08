Jubilejna sezona v znamenju predpisov proti koronavirusu

Novogoriški kulturni dom letos praznuje 40. obletnico delovanja in tako vstopa v 40. jubilejno koncertno sezono. Ta bo drugačna od običajne, pa ne le na račun obletnice, temveč zaradi ukrepov, ki jih narekuje preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Posamezne koncerte Glasbenega abonmaja bodo tako morali izpeljati v dveh terminih na isti večer, saj bo velika dvorana lahko sprejela le 125 obiskovalcev, čeprav razpolaga s 364 sedeži. Dodaten termin so uvedli tudi za ogled filmov v okviru Filmskega gledališča. Z omejitvami bodo vstopili tudi v novo razstavno sezono Mestne galerije. »Vseeno ostajamo optimistični, saj verjamemo, da lahko tudi z umetnostjo premagujemo ovire, pred katere bomo sedaj zagotovo postavljeni,« pravi direktorica novogoriškega kulturnega doma Pavla Jarc.

Sezona 2020/21 tako prinaša ustaljene vsebine, ki so jih obiskovalci že navajeni: Glasbeni abonma bo z osmimi koncerti ponudil preplet del klasične glasbene literature s svežimi in manj znanimi partiturami. Kot omenjeno, se bo vsak koncert odvil v dveh terminih, in sicer ob 18. in ob 20. uri. »Bila sem zares ganjena, ko so vsi glasbeniki potrdili, da so pripravljeni odigrati dva koncerta v istem večeru za enak denar. Po eni strani gre za njihov upor, po drugi pa za veliko ljubezen do glasbe in sporočilo, da se le-ta ne sme ukiniti,« poudarja Jarčeva. Prvi koncert se bo odvil 12. oktobra z nastopom Orkestra slovenske filharmonije in solistko Veroniko Brecelj na violini.