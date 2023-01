Jubilejni dogodki na Kostanjevici bodo nagovorili vsakogar

Letošnje leto je za Frančiškanski samostan Kostanjevica v znamenju dveh pomembnih jubilejev: 400. obletnice postavitve prve cerkve na Kostanjevici in 70-letnice župnije. Praznovanje jubilejev se je začelo že lani z vrsto zanimivih dogodkov, ki so na Kostanjevico privabili veliko število ljudi, vrhunec dogajanja pa je napovedan za letos, ko se bo zaključila tudi prenova čezmejne slovensko-italijanske peš poti na Kapelo. Na Kostanjevici se že zdaj srečujejo prebivalci obeh Goric, saj je kraj, kot pravi naša sogovornica, »predvsem kraj srečevanja, sprejemanja, naklonjenosti in pogovorov«.

Že lani ste izpeljali več zanimivih dogodkov, s katerimi ste obeležili pomembna jubileja, ki ju sicer praznujemo letos. Kaj vse pa še pripravljate v letu 2023 in katerih dogodkov vsi tisti, ki z zanimanjem spremljajo dogajanje na Kostanjevici, letos nikakor ne bi smeli zamuditi?

Seznam dogodkov povezanih s praznovanjem jubilejev 2023 je res dolg in za vsakogar se bo nekaj našlo. Poskrbeli bomo za predavanja, koncerte, vodene oglede, pogovorne večere, likovno kolonijo, orkestralno mašo, predstavitev nove knjige o inkunabulah, instalacijo iz mreže čipk, razstave in še kaj. Organizacijski odbor, ki je bil ustanovljen prav z namenom, da predstavi Kostanjevico v luči zgodovinskih dogodkov, je povabil k sodelovanju številne javne ustanove doma in v zamejstvu, odgovori na povabilo so presenetili celo nas same. Odzivi so nas samo še potrdili v želji, da Kostanjevico še bolj približamo ljudem s treh vidikov: zgodovinskega, kulturnega in pastoralnega. Vsak dogodek je skrbno pripravljen in prepričani smo, da lahko nagovori vsakogar, vsi pa bodo obarvani z veliko ljubeznijo do Kostanjevice. Le slediti moramo objavam o napovedanih dogodkih in se prepustiti vsebini.