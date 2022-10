Jubilejni Komigo baby

S predstavo Rozamundine čarovnije se v nedeljo, 23. oktobra, začenja 10. Komigo baby. Niz za otroke, ki ga prireja Kulturni dom, bo v svoji jubilejni ediciji ponudil pet nedeljskih gledaliških predstav ter že tradicionalni srečanji – miklavževanje in pustovanje –, na katerih se obetata ples in zabava. Kot je povedal umetniški vodja Franko Korošec, v gledališče vabijo tako otroke kot njihove družine. »Želimo si, da starši in otroci skupaj uživajo in doživljajo gledališko izkušnjo,« je podčrtal Korošec.

Predsednik Kulturnega doma Igor Komel je povedal, da je bil letošnji, že osemnajsti festival komičnega gledališča Komigo med najuspešnejšimi doslej, dober odziv pa pričakujejo tudi na letošnjem Komigo baby, s katerim želijo najmlajšim posredovati ljubezen do gledališča. Na programu sta dve klasični pravljici – Muca Copatarica in Rdeča kapica –, ob tem pa še plesna, lutkovna, glasbena in druge gledališke predstave v slovenskem jeziku. »Po dveh letih se končno vračamo v dvorano brez covidnih omejitev. Upajmo, da bo tako do konca sezone,« se je na včerajšnji predstavitvi nadejal Korošec.

Prva bo otroke že to nedeljo obiskala neizkušena, »šele« kakih 900 let stara čarovnica Rozamunda. Na oder Kulturnega doma jo bo ob 11. uri pripeljala pevka in igralka Damjana Golavšek skupaj s kolegico Mirjam Gravnar, režiserka produkcije društva Muzikalček in zavoda Smejmo se je Alenka Vidrih. V nedeljo, 13. novembra, bo na vrsti lutkovna predstava Muca Copatarica gledališča Fru-Fru in KUD France Prešeren v režiji Irene Rajh, v torek, 6. decembra pa bo po plesni pravljici Objemi drevo!, katere producent je Katja Dance Company, otroke v Kulturnem domu obiskal Miklavž.

V nedeljo, 8. januarja, bo na sporedu igrano lutkovna predstava Picko in Packo Gledališča Makarenko, ki jo je zrežiral Matjaž Koman, v nedeljo, 29. januarja, pa v gledališče vabi Žabica Brokolina in polž Sladkosned, poučna in humorna predstava Miškinega gledališča.V torek, 21. februarja, bo čas za otroško pustno rajanje z animacijo, medtem ko se bo v nedeljo, 12. marca, Komigo baby sklenil s predstavo Rdeča kapica društva Štumf, ki se »po klovnskem uvodu presenetljivo zasuče v muikal«.

Cena rednih vstopnic znaša 5 evrov, cena znižanih (za spremljevalce, brate in sestre) pa 3 evre. V imenu organizatorjev je Maša Braini opozorila, da je možen tudi nakup abonmaja: za sedem predstav je treba odšteti 25 evrov (17 za spremljevalce, brate in sestre). Ob prvi predstavi bodo delili tudi magnetke in majčke z logotipom jubilejnega niza. Predstavitve se je udeležil pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič, ki je organizatorjem čestital za program in se jim zahvalil za pozornost, ki jo namenjajo otrokom. »Želja je namreč, da bi se na gledališče navezali in da bi strastno obiskovali predstave tudi kot odrasli,« je dejal. Vse nedeljske predstave bodo ob 11. uri. Revijo Komigo baby prireja Kulturni dom v sodelovanju z ZSKD, AŠZ Dom in zadrugo Maja, pod pokroviteljstvom SKGZ in s podporo Dežele FJK, Fundacije Goriške hranilnice, Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Občine Gorica.