Jubilejno Mesto knjige po sledeh Kosovelovih Mehanikov

»Z gledišča Nove Gorice in Gorice smo želeli ponuditi teme, ki bi bile zanimive za Evropo in svet. Manifest ne prikazuje samo resnic, temveč odpira probleme in ponuja izkušnje,« pravi Miha Kosovel, programski vodja 10. knjižnega festivala in sejma Mesto knjige, ki bo od jutri do 5. septembra v organizaciji Društva humanistov Goriške potekal v obeh mestih.

Častni gost jubilejne edicije, ki so jo naslovili Manifest, bo veliki francoski avtor Didier Eribon (5. septembra ob 20. uri). V okviru sedemdnevnega programa pa bodo pred knjigarno kavarno Maks v Delpinovi ulici in na ostalih lokacijah gostili srečanja s še številnimi drugimi intelektualci iz Slovenije, Italije in drugih držav.

Letošnja tema festivala je poklon besedilu Mehanikom! (Mehaniki in šoferji), ki ga je Srečko Kosovel leta 1925 napisal v Tomaju. Gre za manifest, s katerim je vizionarski lirik med vojnama opisal sistem, tehnologijo in novega človeka.