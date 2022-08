Junija in julija darovali manj krvi

V juniju in juliju so bili krvodajalci na Goriškem nekoliko manj aktivni. Sekcije posoške zveze krvodajalcev Fidas v Ronkah, Sovodnjah in Doberdobu beležijo upad darovanj, ki je sicer precej normalen v poletnih mesecih in se vključuje v negativni trend, ki je po izbruhu pandemije opazen na državni ravni.

Posebno nizko število darovanj so v juliju zabeležili v Sovodnjah, kjer so jih v primerjavi z lanskimi 30 darovanji letos našteli samo 10. Junija pa so v sekciji, ki šteje približno 200 krvodajalcev, imeli 9 darovanj, v istem obdobju pred enim letom pa 10, tako da ostaja trend skoraj nespremenjen. K temu je botrovala odločitev, da julija niso organizirali obiska krvodajalskega avtodoma. »Podatki so tragični. V primerjavi z lanskim letom smo letos prešteli kar 20 darovanj manj. Pri tem je sicer treba upoštevati, da smo lani julija organizirali obisk avtodoma v Sovodnjah,« pravi predsednik sovodenjske sekcije krvodajalcev Štefan Tomsič, ki spominja, da bo krvodajalski avtodom spet pripeljal v Sovodnje oktobra. Takrat računajo, da bodo lahko nadoknadili število darovanj krvi, ki so zmanjkala v poletnih mesecih.

Tudi v Doberdobu opažajo splošni trend upada darovanj. Sicer je število darovanj v letošnjem letu do julija konstanten v primerjavi s prejšnjim letom, z izjemo januarja, ko so zabeležili samo 8 darovanj. Podobno pričakujejo tudi za mesec avgust, medtem ko so junija in julija imeli vsakič po 13 darovanj. V doberdobski sekciji so sicer od začetka leta že presegli sto darovanj, do konca leta pa predsednik doberdobske sekcije Aldo Jarc predvideva, da bodo prišli do 160 oz. 180 darovanj. Po mnenju predsednika je to lepo število za tako majhno občino. Doberdobska sekcija šteje namreč okrog 120 oz. 130 članov, v kratkem pa se jim bodo pridružili še trije. »Velik problem pri nas, kot tudi v celi deželi, predstavlja odločitev, da krvodajalci, ki so starejši od 65 let, ne morejo darovati krvi brez dovoljenja zdravnika. Veliko je ljudi, ki bi radi darovali, a ne darujejo zaradi birokracije,« pravi Aldo Jarc, ki upa, da se bo v teku leta v tej smeri kaj spremenilo. Lepa novost pa je ta, da imajo v sekciji včlanjenih več žensk kot moških.