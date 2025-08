K zastojem na lokalnih cestah prispevajo tudi spletne aplikacije

Google Maps, Waze, Apple Maps, TomTom Go in druge spletne aplikacije, ki omogočajo spremljanje prometnih razmer v realnem času, so prispevale k sobotnim zastojem na lokalnih cestah nekdanje goriške pokrajine.

Ko so v soboto zjutraj začele nastajati kolone pred cestninsko postajo pri Moščenicah, so mnogi turisti sledili nasvetom spletnih aplikacij, ki so jih pri Vilešu in Redipulji preusmerjale z avtoceste A4 na krajevne ceste, po katerih so se zaradi tega domačini čez cel dan soočali s povečanim prometom.

Zaradi zelo gostega prometa je do zastojev predvsem dopoldne prihajalo tako v ronški kot v tržiški občini. Najbolj obremenjena je bila državna cesta št. 14, po kateri so se peljali tudi številni turisti, ki so avtocesto A4 zapustili že pred Palmanovo, kjer je bila dopoldne kolona dolga približno tri kilometre. Do zastojev je prihajalo pri krožiščih ob ronškem letališču, med Ronkami in Tržičem ter še zlasti ob robu tržiškega mestnega središča. Zelo obremenjena je bila Ulica Boito, kjer je včeraj dopoldne promet potekal s polžjo hitrostjo; za približno štiri kilometre dolgo pot z enega konca Tržiča do drugega je bilo v dopoldanskem času, ko je bil promet najbolj gost, potrebne skoraj pol ure.

Uravnava se sam od sebe

Da turisti v zadnjih časih vse bolj množično sledijo navodilom spletnih aplikacij, so nam potrdili tudi prometni policisti. Promet na avtocestah se po njihovih besedah v bistvu uravnava sam od sebe, pri čemer se zaradi »nasvetov« spletnih aplikacij skrajšajo vrste pred cestninskimi postajami in v primeru nesreč, po drugi strani se poveča število vozil na lokalnih cestah, kar seveda ustvarja težave zlasti domačinom.