Kadrovska podhranjenost še brez rešitve

Deželna svetnica Laura Fasiolo in Marco Menato, ki je znotraj Demokratske stranke odgovoren za kulturo, opozarjata na težave posoške državne knjižnice, ki po njunih besedah zelo trpi zaradi kadrovske podhranjenosti.

Deželna svetnica pojasnjuje, da bi moralo biti v državni knjižnici 29 zaposlenih, v resnici pa jih je samo 12, med katerimi naj ne bi bilo pravih knjižničarjev. Menato opozarja, da na ministrstvu za kulturo niso poskrbeli za objavo razpisov za zaposlitev novega osebja, medtem ko so v državnih arhivih v Gorici in Vidmu poskrbeli za nekaj novih zaposlitev. Laura Fasiolo pristavlja, da knjižnica nima direktorja s polnim delovnim urnikom, saj ima Luca Caburlotto tudi druge zadolžitve.Že v prejšnjih dneh je deželni odbornik Mario Anzil odgovoril deželni svetnici, da v posoški državni knjižnici zagotavljajo nemoteno delovanje z nekaterimi zunanjimi uslužbenci in s projektnim delom. Laura Fasiolo kakorkoli ugotavlja, da je tržiški kulturni konzorcij, ki deluje pod okriljem občin in ob prejemanju deželnih prispevkov, pri upravljanju svojega knjižničnega sistema uspešnejši od posoške državne knjižnice.

»Zagotovljene vse storitve«

Direktor Caburlotto na daljavo odgovarja, da v posoški državni knjižnici zagotavljajo vse predvidene storitve in da bodo v kratkem odkupili fond Alberta Michelstaedter, očeta filozofa Carla Michelstaedterja. Direktor poleg tega poudarja, da bodo v kratkem pridobili certifikat, da poslopje ustreza protipožarni zakonodaji, in pri tem opozarja, da so prenovitvena dela skupno stala 1,3 milijona evrov. »Na dvorišču knjižnice smo letos prvič gostili dogodek v okviru festivala èStoria,«razlaga direktor, po katerem je knjižnica vključena v krajevno kulturno življenje. Glede osebja Caburlotto opozarja, da je ministrstvo za kulturo od leta 2025 zaposlilo pet uslužbencev, vendar nihče od njih ni hotel priti v Gorico. Za kritje potrebe po knjižničarjih se pa poslužujejo pomoči zunanjega podjetja. Caburlotto priznava, da je v knjižnici fizično prisoten enkrat na teden, vendar je prav vsak dan na razpolago za reševanje težav in sprejemanje odločitev.