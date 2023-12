Kaj so Goričani najraje odnesli s knjižnih polic?

Med darili, ki jih postavimo pod božično drevo, se pogosto skrivajo knjige. Da so bile v božičnem času v goriških knjigarnah vrste kar dolge, so nam potrdili sami knjigarnarji. Pojasnili so tudi, kaj so bralci najraje izbrskali s knjižnih polic.

Kupovali so zgodovinska dela

»Naši bralci seveda sežejo po krajevnih delih, ki jih mi ponujamo. Tako jih je letos res veliko vprašalo po Gorici Mateje Gomboc,« so med najbolj prodanimi knjigami v Katoliški knjigarni najprej omenili novi roman Mateje Gomboc. Zgodba, ki pripoveduje o družini, meji in ljudeh iz goriške preteklosti, ni napisana preveč realistično in grozovito, tako da je za bralce res vabljiva, so nam povedali v knjigarni na goriškem Travniku, kjer nasploh opažajo, da se bralci najraje potopijo v vabljivo, lahkotno in obenem poučno branje. Med drugimi naslovi, ki vzbujajo pozornost njihovih bralcev, so v Katoliški knjigarni omenili še P’nče pisateljice Eveline Umek, letošnje Mohorjevke, med katerimi je največ radovednosti vzbudila knjiga Jožeta Kurinčiča Anton Rutar - Vrli mož izpod Krna, in roman Marija Čuka Fojba.

Med prazniki so prodali tudi veliko kuharskih knjig. Iz otroškega bralnega kotička stranke rade odnašajo knjigo Marta v vesolju, ki jo je napisala Nika Cotič, ilustrirala pa njena sestra Ivana. Med otroki je trenutno zelo priljubljen strip Pasji mož Dava Pilkeya, zelo uspešen je tudi vodnik Spoznajmo Gorico in Novo Gorico s pobarvanko, ki so ga oktobra v pričakovanju na EPK 2025 izdale Barbara Sturmar, Federica Bello in Paola Scibilia. Pobarvanke so takrat takoj pošle, novembra so morali naročiti novo pošiljko.

Prebirali bi dvojezične knjige

V Katoliško knjigarno vstopajo tudi italijanski bralci, ki iščejo predvsem prevode slovenskih avtorjev. Zelo priljubljen je Boris Pahor, njegova avtobiografija, ki je nastala v sodelovanju s Cristino Battocletti Nikogaršnji sin, vzbuja radovednost italijanskih bralcev. Veliko povpraševanja je tudi po dvojezičnih knjigah v italijanščini in slovenščini, ker bi se radi nekateri približali slovenskemu jeziku in slovenski kulturi. Tovrstnih publikacij pa žal na trgu ni veliko, možen je nakup le nekaterih otroških dvojezičnih knjig ali pa pesniških zbirk, v katerih pesmi slovenskih avtorjev spremlja italijanski prevod, so nam pojasnili.

Kupci iz Slovenije prihajajo v Katoliško knjigarno v glavnem za nakup okrasnih predmetov. V božičnem času v knjigarni poleg šolskih potrebščin in drugih pisarniških potrebščin ponujajo ročno pobarvane jaslice in sveče. Za starejše je stalnica ob zaključku leta nakup Pratike, med koledarji je tisti z ilustracijami Vesne Benedetič vsakič zelo priljubljen.

Nekateri naslovi so celo pošli

Nasploh so Goričani nadpovprečni bralci, pred božičnimi prazniki pa so dočakali še več obiskov, pravijo knjigarnarji na Verdijevem korzu, kjer domuje knjigarna Ubik in kjer so v prejšnjem tednu nekatere naslove celo razprodali. Pošli sta na primer knjigi o življenju ameriške knjižničarke Belle da Costa Greene in prve novinarke, ki se je lotila tajnih preiskav in je objavljala s psevdonimom, Nellie Bly. Prodali so tudi ogromno otroških knjig. Ker gredo knjige literarnih velikanov in drugih znanih avtorjev same v promet, so v knjigarni Ubik uredili kotiček knjižnih nasvetov na podlagi tega, kar so vzljubili knjigarnarji. Med temi sta se znašla med drugimi romana Piccoli atti di misericordia Dennisa Lehaneja in Le vite di Edie Pritchard Larryja Watsona. Med Goričani, ki so med prazniki kupovali v knjigarni Ubik, je največ povpraševanja bilo po zadnji uspešnici Alda Cazzulla Quando eravamo i padroni del mondo.