Kajakaši Šilca iz protesta prespali na pomolu

Ker prošnje in besede doslej niso zalegle, so se tokrat odločili za mirno, a zgovorno demonstracijo. Člani Kajakaškega kluba Šilec iz Gorice so včerajšnji popoldan in večer - pa tudi noč na današnji dan - preživeli pri plavajočem pomolu v Pevmskem oz. Soškem parku, kjer si že leta prizadevajo, da bi z občinsko pomočjo postavili skladišče za kajake in opremo.

Da bi bila tovrstna struktura še kako potrebna za njihove dejavnosti, pa tudi nasploh za razvoj kajakaštva v Gorici, je zelo jasno ravno v teh dneh, ko člani kluba v okviru poletnih programov Dijaškega doma vodijo tedenski kajakaški kamp za učence prvostopenjske srednje šole. Na njem sodeluje 16 mladih: osem jih posedejo na gumenjak, osem pa na kajake. »Le-tem je treba prišteti še plovila za spremljevalce. Mladim sledimo štirje izkušeni veslači,« za Primorski dnevnik pove starosta kluba Šilec, Bojan Makuc, in pojasni, da je natovarjanje težkih plovil na vozila ter njihovo nošenje s parkirišča do rečnega brega in nazaj precej naporno. Lahko bi jih tudi zvezali z verigo in pustili v parku, a to ni najbolj varno, pristavi.

»Že desetletja prosimo občino, naj nam pomaga postaviti strukturo, ki bi služila kot skladišče za kajake in ostalo opremo, ki je potrebna za tovrstne dejavnosti. Na ZSŠDI imajo tudi osnutek projekta. O tem, da bi jo postavili na zgornjem travniku ali na jasi nedaleč od pomola, smo se pogovarjali z več odborniki za šport, a doslej je ostalo vse pri besedah. Vsako leto jih na to opozarjamo tudi na Soški regati,« pravi Makuc.