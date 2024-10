Kamne spremenijo v planete, v portrete ujamejo čustva

V galeriji Kulturnega doma v Gorici je v soboto potekalo že 26. Fotosrečanje, ki ga organizira fotoklub Skupina 75. Letošnje Fotosrečanje, ki uvaja v razstavno sezono Kulturnega doma 2024/2025 in v dogajanje Evropske prestolnice kulture 2025, ima mednarodni značaj, saj so na ogled fotografska dela štirih uveljavljenih avtorjev iz Slovenije, Italije in Hrvaške ter dela fotografske skupine Planinskega društva Tolmin.

Odprtje razstave so ob predsedniku fotokluba Skupina75 Marku Vogriču in fotografinji, kritičarki in predavateljici fotografije Lorelli Klun, ki je predstavila avtorje in njihova dela, oblikovali še učenki Glasbene matice iz razreda petja Martine Feri Giulia Sartori in Neja Volčič. Večer sta povezovali članici Kulturnega društva Briški grič Julija in Nastja Tomsic. Navzoče so nagovorili tudi goriška občinska odbornica Sarah Filisetti, pokrajinska predsednica ZSKD Maja Humar in predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Dogodek je nastal v sodelovanju s Kulturnim domom, Glasbeno matico in ZSKD ter s pokroviteljstvom Občine Gorica.

Pohod na Etno je naslov serije fotografij, ki jih razstavlja fotograf Arnaldo Agugiaro iz Veneta. Črno-beli posnetki so sad številnih ekskurzij po pobočjih ognjenika. Kot opisuje kritičarka Lorella Klun je rezultat tega »niz močnih posnetkov, v katerih globina in trpeča zrnatost črno-belega zaznamujeta pošastno ozračje«. Fotograf Janez Korošin iz Slovenije v Kulturnem domu razstavlja serijo fotografij z naslovom Aglomeracija, ki je nastala z dvojno osvetlitvijo, prekrivanjem negativov in posebnimi fotografskimi rezi. Fotografije izpostavljajo stanje zapuščenosti in propadanja bivše železarne na Jesenicah. Korošin se že od malih nog posveča fotografiji in je med leti 2001 in 2002 združil postopke fotografije z izkušnjami, ki jih je pridobil v mladosti, ko je bil kemijski tehnik v železarni na Ravnah na Koroškem. »Odluščena barva na pločevini se spoji z industrijskimi arhitekturami. Kovine postanejo pikčasti odtisi vizualne zgodbe, postanejo sonca in planeti, ko se strnišča ožgane njive pridružijo oblakom in se spojijo z nebom,« je povedala in zapisala Lorella Klun. Na letošnjem Fotosrečanju razstavlja tudi Simon Kovačič, član fotokluba Skupina 75. Na ogled postavlja serijo fotografij Litomorfoze oz. posnetke kamnov, ki jih je posnel med izleti v naravo, k morski obali ali k bregovom rek in se spričo osebne ustvarjalne vizije spremenijo v ozvezdja in harmonično spreminjajoče mikrokozme.

Hrvaški fotograf Damir Pildek se je na 26. Fotosrečanju predstavil s Srebrnimi piksli, in sicer z nizom portretov in triptihov, ki jih je uresničil s fotografskima tehnikama ambrotipijo in tintipijo. Gre sicer za tehniki iz sredin devetnajstega stoletja, pri katerih se uporablja modri kolodij. »Pildkovi portreti na steklu presenečajo ne le po prefinjeni tehniki, temveč tudi po empatiji, ki jo razvije s subjekti, v katerih se objektivu ponudijo oči kot oporni točki izostritve,« je poudarila Lorella Klun.

Na letošnje Fotosrečanje so povabili tudi fotografsko skupino Planinskega društva Tolmin. Z nizom 50 še neobjavljenih fotografij, ki pričajo o uspešni poti članov skupine, ki redno žanjejo uspehe na mednarodnih natečajih, v Gorici razstavljajo Nevenka Benčik, Milena Brešan, Jana Čarga, Ljubo Čibej, Miran Klinkon, Darja Lavrenčič, Danilo Lesjak, Miljko Lesjak, Vlado Podgornik, Mario Dario Simaz in Simon Tulipan. V njihovih posnetkih najdemo najrazličnejše utrinke: zimske izlete, zasnežene pokrajine in vizije, krajine, vodne tematike, arhitektonske detajle, poulično fotografijo, bolj norčave vsebine in fotografije iz potovanj v oddaljenih krajih.

Izdali so tudi katalog

Ob letošnji razstavi, ki predstavlja višek razstavne sezone fotokluba Skupina75, je nastal tudi katalog, katerega besedilo je prispevala Lorella Klun, medtem ko ga je v slovenščino prevedel Vili Prinčič. Ob uvodni besedi predsednika Fotokluba Skupina 75 Marka Vogriča je tudi pozdrav goriškega občinskega odbornika Fabrizia Oretija. Fotografijo na platnici kataloga je posnela Loredana Princic, grafično pa ga je oblikoval Igor Škorjanc. Razstava bo odprta do 19. oktobra, in sicer od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 15. do 18. ure ter med kulturnimi prireditvami.