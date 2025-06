Kapelico pri Vižintinih bodo upravljali Madžari

Upravljanje madžarske kapelice pri Vižintinih bodo zaupali madžarskemu obrambnemu ministrstvu, sicer si madžarski sogovorniki doberdobske občine tudi prizadevajo, da bi v doljanskem zaselku odkupili nepremičnino in v njej uredili turistični objekt s prenočiščem oz. muzejem.

Doberdobski župan Peter Ferfoglia je o zadevi spregovoril že med zadnjim zasedanjem občinskega sveta. Takrat je povedal, da bo sporazum o upravljanju madžarske kapelice na voljo vsem občanskim svetnikom in občanom nasploh. »Našli smo dobro rešitev za vse soudeležene akterje. Sporazum bi lahko odobril samo občinski odbor, vendar se mi je zdelo umestno, da o zadevi razpravlja tudi občinski svet,« pojasnjuje Ferfoglia in napoveduje, da bo zaradi tega razprava o sporazumu za upravljanje madžarske kapelice pri Vižintinih na dnevnem redu današnjega zasedanja občinskega sveta. Po odobritvi bodo sporazum poslali Zavodu za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine, ki ga bo pregledalo in prižgalo dokončno zeleno luč za njegovo izvajanje.

Tudi prenočišča in muzej?

Madžarsko kapelico so prenovili leta 2009, ko je občini Doberdob županoval Paolo Vizintin. Za kapelico je doslej skrbela doberdobska občina, po podpisu dogovora bo skrb za objekt prevzelo madžarsko obrambno ministrstvo, ki ima med drugim tudi nalogo ohranjanja spomina na prvo svetovno vojno, med katero se je veliko madžarskih vojakov borilo in umrlo na doberdobskem Krasu. Župan Ferfoglia razlaga, da bi Madžari pri Vižintinih radi kupili nepremičnino in v njej uredili turistični objekt, v katerem bi bila na voljo prenočišča oz. muzej. »Zadeva je zanimiva tudi za nas, saj se gre tudi za turistični razvoj naše občine. Madžarsko kapelico bomo tudi po podpisu sporazuma lahko uporabljali za razne dogodke, med drugim za mašo v čast evropskega zavetnika,« napoveduje Ferfoglia.