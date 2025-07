Karabinjerji patruljirajo bregove Soče pri Gradišču

Karabijerji so se pretekli vikend začeli s poostrenim nadzorom bregov reke Soče na območju občin Gradišče ob Soči in Zagraj. Nekateri prebivalci so varnostne organe namreč opozorili, da so bregovi reke, na katerih se v toplih poletnih mesecih zadržujejo kopalci, zanemarjeni ter da se tam zbirajo sumljivi ljudje. V ponedeljek zjutraj so karabinjerji med patruljiranjem omenjenega območja zasačili moškega, ki je tam užival konopljo, prijavili so ga goriški prefekturi.

Nadzori bregov reke Soče se bodo nadaljevali vse poletje.