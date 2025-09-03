Kaučičev Pogum pogumnih z Gazo v srcu

Pretresljivo aktualna suita svetovno znanega novogoriškega bobnarja in tolkalca Zlatka Kaučiča Pogum pogumnih je v nedeljo na odru EPICentra sklenila letošnji GONG fest. Že uvod je bil presenetljiv: iz zvočnikov se je v posnetku razlegalo skandiranje gesla ene od italijanskih manifestacij prejšnjih in teh dni: Palestina libera! - Palestina libera! Bila je besedna uvertura glasbi skupine Kombo, ki jo je Kaučič ustanovil pred 22 leti. Skupina se je sproti pomlajevala in se oplajala z novo energijo.

To energičnost je bilo takoj občutiti v glasbi. Ritem treh bobnarjev, Žige Ipavca, Tomija Novaka in Robija Erzetiča, je bil razpoznavni pečat sestava, kar ne čudi, saj je Kaučič predan ritmu v vsej njegovi potenci in niansah. Skupino je vodil izpod odra, večinoma umaknjeno, ne kot klasični dirigent, bolj kot usmerjevalec glasbenega toka, s čemer je glasbenikom puščal prostost improviziranja.

Suita Pogum pogumnih, avtorsko delo samega Kaučiča, je razdeljena v šest stavkov. Običajni, klasični nemi premor med enim in drugim stavkom so v Novi Gorici zapolnili zvočni posnetki. Tako se je po prvem zaslišal glas Grete Thunberg na generalni skupščini OZN, tisti »bla-bla-bla«, ki je osmešil svetovne mogotce. Po drugem je prisotnim zastal dih ob poslušanju poslednjih besed Georgea Floyda.

Bas kitara Timija Vremca in kitari Antona Lorenzuttija in Jana Jarnija so z bobni ustvarjale zvočno preprogo, po kateri se je sprehajala trobilno-pihalna sekcija trobentarja in odgovornega za elektroniko Francesca Ivoneja, baritonskega saksofonista Ivana Pilata ter klarinetista in altovskega saksofonista Jureta Boršiča.Ko se je začelo mračiti, so iz zvočnikov oživele besede papeža Frančiška o migrantih in tistih, ki gradijo zidove, da bi jim preprečili prihod. Glasba, oplemenitena z melodičnim žvižganjem izvajalcev, je poskočno preskočila miselne ovire, a le za trenutek. Besede Francesce Albanese so navzoče spet popeljale v apokalipso Gaze, ki so jo na odru povzeli tuljenje kitar, vreščanje saksofonistovega ustnika, bobnenje bobnov in grmenje baritona. Zvočna masa je bila mogočna, glasbena energija vulkanska, le duet kitare in alt saksofona jo je malce omilil.Pred poslednjim stavkom se je spet oglasila Greta Thunberg. Palestincem prinašam človeško sporočilo upanja. Ne pozabite nanjo v najtežjih trenutkih. In Izrael? Izrael ubija novinarje, da se ne bi razvedelo, kaj se tam dogaja, je bilo slišati. In že je bas kitara nakazala ritem v enajst-četrtinskem taktu, s skupnimi hitrimi, odrezavimi, virtuoznimi posegi kitarske in trobilno-pihalne sekcije. Prava zvočna poslastica za uho, ki je počasi, počasi odmrla v objemu altovskega saksofona. Pogum pogumnih je bil tolikšen, da se ga bodo prisotni še dolgo spominjali.