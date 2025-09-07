Kdo bo prejemnik zlatega kamišibaja?

Ko se odprejo vratca butaja, občinstvo ne prisluhne samo zgodbi: skozi besede pripovedovalca in slike, ki jim jih razkriva mali leseni odrček, podoživijo namreč poslušalci posebno, skoraj čarobno izkušnjo. Magija japonskega papirnatega gledališča je prevzela tudi udeležence petkovega in včerajšnjega programa Slovenskega festivala kamišibaja, ki je letos upihnil že 13 svečk in drugič zapored poteka v Gorici. Tridnevni festival je tekmovalnega značaja in je vključen v program Evropske prestolnice kulture. Pri Svetoivanski cerkvi bo potekal še danes v dopoldanskem času, ko bodo razglasili tudi nagrajence.

Festival se je v petek uradno začel z odprtjem razstave pred cerkvijo, kjer so na desetih panojih prikazali razvoj kamišibaja v Sloveniji. Razstavo, ki je bila ob desetletnici festivala postavljena na ogled v Črnomlju, so obogatil še z opisom živahnega kamišibajkarskega gibanja na Primorskem in Goriškem. Stojala, sta povedala napovedovalca Ema Terpin in Marco Fior, je izdelal Mario Klanjšček. V dogajanje je uvedel glasbeni utrinek kitarista SCGV Emil Komel Leonarda Prestenta in profesorice Martine Gereon, v imenu Občine Gorica je nato pozdravila odbornica Sarah Filisetti, ki se je organizatorjem zahvalila, ker so program EPK 2025 obogatili z dodatno obliko umetnosti. Za mikrofon sta napovedovalca povabila tudi Jeleno Sitar, predsednico društva Kamišibaj Slovenija, po besedah katere »se razstava - prav tako kot kamišibaj - na prvi pogled lahko zdi preprosta, v resnici pa razkriva izredno bogastvo«.

Današnji festivalski dan se bo začel ob 11. uri z okroglo mizo, ki bo posvečena kamišibaju in komunikaciji med kulturami. V nadaljevanju bodo predstavili katalog Zgodbe na papirju, opoldne pa bo podelitev nagrad. Ob zlatem kamišibaju 2025 bodo vročili tudi priznanja za posebne dosežke. Komisijo, ki bo izbrala najboljše predstave, sestavljajo Nataša Konc Lorenzutti, Ana Zavadlav in Jasmin Kovic.