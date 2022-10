»Kdor izgubi vid, ne sme ostati sam.« Tako pravi Irena Gulin, goriška Slovenka, ki predseduje goriškemu društvu slepih in slabovidnih UICI, s katero smo se pogovorili pred jutrišnjim svetovnim dnevom vida. Po njenih besedah si v društvu slepih in slabovidnih prizadevajo zagotavljati svojim članom čim več pomoči, obenem želijo tudi osveščati javnost o velikem pomenu rednih pregledov oči. Odrasli jih potrebujejo za posodabljanje dioptrije in za ugotavljanje zgodnjih znakov očesnih bolezni, pri otrocih pa so redni pregledi pomembni za zagotavljanje normalnega razvoja vida. Da bi ljudi spodbujali k obisku okulista, kar je še toliko bolj pomembno v primeru nastopa katerihkoli težav z vidom, bodo jutri jutri med med 9. uro in 12.30 delili informativne letake pred goriško pokrito tržnico.

Koliko članov ima goriško društvo slepih in slabovidnih?

Približno sto, čeprav je slepih in slabovidnih v goriški pokrajini okrog tristo. Nekateri verjetno niso seznanjeni z obstojem našega društva, ki ima svoj sedež v Bellinijevi ulici v Gorici, zato si prizadevamo, da bi poživili njegovo delovanje. Ravnokar zbiramo sredstva za izdelavo nove spletne strani, ki mora biti inkluzivna, tako da jo lahko obiskujejo tudi slepi. Strošek za tovrstno spletno stran je sicer kar visok: potrebujemo približno dva tisoč evrov. Za pomoč smo zaprosili razne organizacije in tudi komercialne dejavnosti; kdor nam bo pomagal, bo na spletni strani imel logotip. Poleg tega si prizadevamo, da bi prihodnje leto izvolili nov društveni upravni odbor, ki bi poživil društveno delovanje, medtem ko smo pred kratkim dobili tajnico, ki nam bo veliko v pomoč pri pisarniškem delu.