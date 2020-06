Kip skoraj restavriran, čez dva tedna odprtje nove razstave

Predsednik krajevne sekcije kluba Rotary, Paolo Comolli, je v prejšnjih dneh izročil predstavnikom Fundacije Coronini Cronberg prispevek za popravilo kipa iz 18. stoletja. Gre za upodobitev Gian Battiste Coroninija, ki krasi gredico pred dvorcem Coronini. Restavriranje kipa se je začelo pred več meseci. Zaradi nujnih zdravstvenih razmer so morali delo začasno prekiniti, prav v prejšnjih dneh pa so prišli do zaključnega dela posega, saj so odstranili gradbeni oder. V kratkem bodo spet uredili tudi gredico: v zgled jim bo njen originalni videz iz 19. stoletja. Sicer pa se pri Fundaciji Coronini Cronberg tudi pripravljajo na odprtje nove razstave, ki bo imela naslov Verde sublime. Razstava bo na ogled od sobote, 27. junija, in se bo osredotočala na zgodovino parka Coronini Cronberg ter na upodabljanje narave v obdobju med neoklasicizmom in romantiko.

