Kipa se iz parka mestne hiše selita v Štandrež

Lesena kipa, ki ju je pred nekaj leti izklesal kipar iz Bielle Sisto Lombardo, so odpeljali iz parka goriške mestne hiše, ki je ravnokar v prenovi.

»Spomeniško varstvo je ocenilo, da ob zaključku prenovitvenih del lesena kipa ne bosta več sodila v park, čeprav ima eden izmed njiju pomembno mirovniško sporočilo, saj je posvečen koncu prve svetovne vojne, medtem ko je drugi - medvedka z mladičem - nastal iz lesa 150 let stare sekvoje, ki je rasla ravno v parku mestne hiše,« je razočaran Marjan Brescia, predsednik društva sKultura 2001, ki je pred leti nekajkrat gostilo kiparja Sista Lombarda in mu omogočilo, da ustvarja na Goriškem.

Kip, ki ga je kipar iz Bielle izklesal ob stoletnici konca prve svetovne vojne leta 2018, in sicer na takratnem devetem kiparskem simpoziju društva sKultura 2001, so že v sredo postavili ob robu Ulice Tabai v Štandrežu, nasproti križišča z Ulico Rutar. Kip medvedke z mladičem pa bo nov dom dobil v parku ob Soči med Rojcami oz. Štandrežem. Mogočni, 2,5 metra visoki kip medvedke in mladiča predstavlja materino ljubezen, medved pa je hkrati simbol kiparjevega mesta Biella. Sisto Lombardo ga je izklesal leta 2009 na Jeremitišču.