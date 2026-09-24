Poklonili so se padlim v Vrtojbi

Pri kostnici v Redipulji so danes počastili 32 italijanskih vojakov, padlih med prvo svetovno vojno. Njihove posmrtne ostanke so leta 2022 odkrili med gradbenimi deli v Vrtojbi, na območju nekdanjih italijanskih strelskih jarkov. Po slovesnosti so jih pokopali v kostnici na Oslavju.

Ob ostankih, ki so ležali v več grobovih, so arheologi našli približno 1140 predmetov, med njimi bajonete, strelivo, dele plinskih mask, denarnice, nabožne podobice in uro. Najdeni predmeti kažejo, da gre za italijanske vojake, kdo so bili, pa doslej niso mogli ugotoviti. Prenos posmrtnih ostankov v Italijo je omogočilo sodelovanje slovenskih in italijanskih oblasti. Slovesnosti so se udeležili državna sekretarka na ministrstvu za obrambo Isabella Rauti, načelnik generalštaba italijanske kopenske vojske Carmine Masiello ter vodja urada za varovanje kulturne dediščine in spomina pri obrambnem ministrstvu Andrea Rispoli. Navzoči so bili tudi župani ter predstavniki civilnih, vojaških in verskih oblasti.

Mednarodno sodelovanje ostaja eno ključnih vodil tudi pri delu po odkritju posmrtnih ostankov. »Spomin je most, ne pregrada,« je dejal Rispoli in pri tem omenil tudi odnose med Italijo in Slovenijo ter skupno delo v zvezi s posmrtnimi ostanki, najdenimi v Vrtojbi. Na pomen sodelovanja s slovenskimi oblastmi je opozorila tudi Isabella Rauti. Včerajšnjo slovesnost je označila za »iskreno, množično obiskano, doživeto in ganljivo«.