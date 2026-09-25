»Ustvariti je treba okolje, ki je za otroke prijazno«

Z dr. Milanom Hosto bi se lahko pogovarjali oziroma bi ga lahko poslušali nekaj ur. Sredino predavanje Šport kot moralno igrišče in karakterno vadbišče, ki ga je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji organiziralo ob Dnevu slovenskega športa (23. septembra) v konferenčni dvorani Bojana Pavletiča na Opčinah je ponudilo veliko zanimivih iztočnic, ki bi si zaslužile še dodatne poglobitve. Milan Hosta je profesor športne vzgoje in doktor filozofije športa, predavatelj etike športa in olimpizma na Univerzi na Primorskem. Je eden najbolj aktivnih delavcev na področju športa v Sloveniji, med drugim vodi Inštitut za razvoj športa – Spolint, zavzema se za spoštovanje fair-playa in ohranjanje pozitivnih vrednot športa. Posveča pa se tudi razvoju in poučevanju metod pravilnega dihanja za premagovanje psihičnih in zdravstvenih težav ter spodbujanju inovativnega pristopa k spodbujanju gibalnega razvoja otrok.

Časi so se spremenili

Spremenili so se predvsem otroci, ki vstopajo v svet športa, šole in tako dalje. Najbolj zgrešeno je trditi, češ ... »mi smo tako delali, nas so tako učili, ...« ... »to dandanes ne gre,« pravi Hosta, ki dodaja: »Nove generacije rastejo v povsem drugačnem okolju in mi starejši moramo to upoštevati. Zaušnica ne pride več v poštev. Z otroki se moramo iskreno pogovarjati. In predvsem moramo delovati zgledno.«

»Kako bomo na treningu ali v slačilnici razlagali najstniku, da kajenje in alkohol nista športna prijatelja, ko pa sami po treningu v društvenem baru prižgemo čik in srknemo pivo,« je razlagal Hosta, ki se je v nadaljevanju dotaknil številnih drugih tem. Iztočnice so bile: sodelujem z veseljem, pošteno igram, obvladujem se, ravnam odgovorno, tekmujem samozavestno, iščem izboljšave, krepim ljuboživost, uživam v gibanju, soustvarjam svet.

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