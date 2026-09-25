Basen o lisici in grozdju je učenki šole Ludvika Zorzuta prinesla drugo mesto

V soboto, 19. septembra, je v okviru krminskega Praznika grozdja potekala razstava likovnih del in podelitev nagrad udeležencem natečaja Una mascotte per Cormons - Maskota za Krmin, ki sta ga spomladi priredila Občina Krmin in združenje Pro Loco Krmin v sodelovanju z Osnovno šolo Ludvika Zorzuta in Večstopenjsko šolo Giovanni Pascoli.

Pri natečaju so sodelovali učenci vseh razredov slovenske osnovne šole iz Bračana ter učenci osnovnih in prvostopenjske srednje šole z italijanskim učnim jezikom iz Krmina. V izdelkih so učenke in učenci izrazili svojo iskrivo ustvarjalnost, a tudi povezanost z domačim krajem.

Za slovensko šolo Ludvika Zorzuta je bilo nagrajevanje še posebej vesel dogodek. Med številnimi čudovitimi izdelki - komisija jih je ocenila okrog 200 - je namreč Lea Dissegna, učenka tretjega razreda, osvojila drugo mesto. Pri oblikovanju svoje maskote je navdih našla v basni Lisica in grozdje. Prvo mesto je osvojil 5. razred šole Manzoni s sinico Tino in lisjakom Martinom. Slovesnosti so se udeležili številni otroci in starši ter skupaj z mladimi ustvarjalci praznovali lep trenutek ustvarjalnosti, veselja in skupnosti.