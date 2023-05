Kljub slabšemu poslovanju nizka brezposelnost

Čeprav je gospodarstvo severnoprimorske regije lani opazno poslabšalo rezultat poslovanja, razloga za pesimizem ni, ocenjujejo v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter v severnoprimorski gospodarski zbornici. So pa zato toliko bolj spodbudni podatki na trgu dela, saj je Goriška je ena izmed štirih regij v Sloveniji, v katerih se je brezposelnost, v primerjavi z letom prej, znižala za več kot 20 odstotkov.

Še vedno je največ povpraševanja po kadrih v predelovalni dejavnosti, sledijo gradbeništvo, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, gostinstvo in trgovina.

Dve veliki družbi z izgubo

Podatki o poslovanju gospodarskih družb na Severnem Primorskem v lanskem letu so v primerjavi z letom 2021 opazno skromnejši. K temu sta po besedah Mare Kos Maver iz Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pomembno prispevali dve veliki družbi – eno je iz ajdovske, drugo pa iz šempetrsko-vrtojbenske občine - saj je vsaka pridelala za več kot 20 milijonov evro izgube.

Podjetji, katerih imen ni razkrila, sta prispevali kar 60 odstotkov k izgubi celotne regije. Neto dobiček se je tako lani zmanjšal za petino v primerjavi z letom 2021 in dosegel 212 milijonov evrov.

»Tudi v primerjavi z republiškim povprečjem se je uspešnost poslovanja goriškega gospodarstva poslabšala, in sicer zaradi zmanjšanja predvsem izvoznih prihodkov,« ugotavlja Mara Kos Maver. Rezultate poslovanja so lani najbolj izboljšale kulturne in razvedrilne dejavnosti ter gradbeništvo, večje poslabšanje rezultatov pa znotraj predelovalne dejavnosti izkazuje proizvodnja motornih vozil ter plovil.