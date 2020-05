Knjige krožijo, filmi s ponedeljkom

Feiglova knjižnica v KB Centru v Gorici je z včerajšnjim dnem spet odprta, medtem ko se v Mediateki Ugo Casiraghi na Travniku še pripravljajo na ponovno odprtje, ki bo v ponedeljek, 18. maja. V obeh ustanovah bodo vse nadaljnje storitve izvajali skladno z veljavnimi določili za znižanje tveganja za okužbo s koronavirusom.Kdor želi vrniti prebrane knjige, ima po novem pred vhodom v Feiglovo knjižnico na voljo zaboj, v katerega jih mora položiti, ne da bi vstopil v knjižnične prostore. Vrnjeno gradivo bo pred novo izposojo moralo prestati enotedensko karanteno, zatem ga bodo knjižničarke na zunanji strani razkužile, če je to možno. Pred vhodom v knjižnico bodo čakale tudi knjige, ki so jih bralci naročili prek spleta ali telefona, tako da v knjižnične prostore dejansko ne bo vstopa. Knjige naročajo preko naslova elektronske pošte in telefonske številke 0481-531733; knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.Na ponovno odprtje se pripravljajo tudi v Mediateki Ugo Casiraghi, kjer bo od ponedeljka, 18. maja, mogoče vrniti ali si izposoditi gradivo med 15. in 19. uro. Obiskovalci se bodo morali držati varnostne razdalje dveh metrov do drugih; uporabljati bodo morali zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela.Za zaščito pred okužbo s koronavirusom bo vstop možen samo skozi vhod iz Ulice Bombi. Poleg tega bosta do nadaljnjega študijska in računalniška soba zaprti; tudi čitalniška izposoja ne bo dovoljena. Zadrževanje v prostorih mediateke bo dovoljeno samo za čas, ki je potreben za izposojo ali vračanje gradiva; v prostore bodo uporabniki lahko vstopali le posamično.Da bi se izognili množičnemu obisku, uvajajo predhodno rezervacijo gradiva preko naslova elektronske pošte info@mediateca.go.it ali telefona (0481-534604). Rezervacije preko e-pošte so začeli sprejemati z včerajšnjim dnem, telefonska naročila pa bodo sprejemali od ponedeljka, 18. maja, od 15. do 19. ure. Ob rezervaciji bo uporabnik prejel informacijo o dnevu in urniku prevzema. Obiskovalcem priporočajo, da si zaželjeno gradivo poiščejo v spletnem katalogu Deželne mreže mediatek Furlanije Julijske krajine (www.mediatechefvg.it/opac) in preverijo status izposoje. Iz mediateke svetujejo uporabnikom tudi, da v naročilu navedejo nadomestni naslov, če bi slučajno zaželjeni ne bil na razpolago. Obiskovalci, ki želijo le vrniti gradivo, lahko obiščejo mediateko brez predhodne najave; uporabnikom ne nazadnje priporočajo, da se dotikajo gradiva s čistimi ali razkuženimi rokami, da ne kašljajo ali kihajo po njem in da upoštevajo navodila, ki so koristna za varovanje lastnega zdravja in zdravja drugih. Vrnjeno gradivo bo prestalo karanteno, ki bo glede na tipologijo dolga od sedem do deset dni