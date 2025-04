Ko je Frančišek v Redipulji človeštvo pozval k joku

»Vojna je norost, ki jo povzročajo pohlep, nestrpnost in oblastniška ambicija, predvsem pa brezbrižnost do sočloveka, ki je zaobjeta v stavku »Kaj mi mar?«, zato je potrebno spreobrnjenje srca od brezbrižnosti k joku, ki ga človeštvo tako zelo potrebuje.« To je bilo, po poročanju na straneh našega dnevnika, pred desetimi leti glavno sporočilo obiska papeža Frančiška v Redipulji ob stoletnici začetka prve svetovne vojne. Tam se je Frančišek spomnil padlih in žrtev vseh vojn, nagovoril pa je približno 40.000-glavo množico.

Po molitvi na avstro-ogrskem pokopališču v Foljanu je papež tistega septembrskega dne pred desetimi leti vernike, vojake in odločevalce pozval, naj ne bodo ravnodušni. »Medtem ko Bog vzdržuje svoje stvarstvo ter smo mi ljudje poklicani, da sodelujemo pri njegovem delu, ga vojna uničuje,« je dejal papež, ki je med vzroki za vojno omenil pohlep, nestrpnost in hlepenje po oblasti, ki se jih pogosto opravičuje z ideologijo, če pa le-te ni, je tu odgovor, ki ga je svetopisemski Kajn dal Bogu, potem ko je ubil brata Abela, se pravi »Kaj mi mar?« oz. »Sem mar jaz varuh svojega brata?«.

Njegove takratne besede o nastajajoči tretji svetovni vojni, zločinih in pokolih so danes še vedno zelo aktualne. Krivci za vojne so v svojih srceh izgubili sposobnost, da se zjočejo, papež pa je septembra 2014 v Redipulji človeštvo pozval, da se zjoka, za vse padle v nepotrebnih morijah in nedolžne žrtve nespametnih vojn.