Ko se med tremi prijatelji znajde privlačna Švedinja ...

Nabito polna dvorana je v petek pričakala v Hiši filma na Travniku režiserko Lauro Samani in glavne igralce v njenem filmu Un anno di scuola. Film so sočasno vrteli tudi v Tržiču, kjer so se režiserka in igralci s publiko srečali pred ogledom, v Gorici pa je pogovor sledil projekciji.

Še pred tem je večer uvedla predstavitev kratkega režiserkinega filma Nič ni gotovo - dva sprehoda po Gorici. 16-minutni film je nastal lansko leto v produkciji Kinoateljeja kot del kolektivnega filma Naš vsakdanji kino, pri čemer so petim mlajšim režiserjem kot ustvarjalni izziv in navdih ponudili snemanje na temo filmske kulture v Gorici po istoimenski knjigi Sandra Scandolare. Laura Samani je znala tudi vanj preliti svojo občutljivost in poetiko v kratki zgodbi, kjer se spomini starejšega para na zlato filmsko preteklost mesta prelijejo v otožnost drugega protagonista, ki pogreša že zdavnaj izgubljeno ljubezen.

Največje pričakovanje pa je seveda vladalo za nov celovečerec, drugi režiserkin, ki je s prvencem Piccolo corpo požela več kot 40 nagrad po svetu, med njimi tudi Donatellovega Davida 2022 za najboljši prvenec. Prav tako spretno scenaristično in režisersko roko je pokazala pri novem filmu, posnetem v njenem rojstnem Trstu. Navdih je poiskala v povesti Giannija Stuparicha, dogajanje pa zamaknila za skoraj celo stoletje, v leto 2007, ko je v zaledju mesta padla meja med Italijo in Slovenijo.

V ospredju je četverica mladih, trije dijaki zadnjega letnika tehnične srednje šole in 18-letna Švedinja Frederika, ki pride v Trst zaradi očetove službe in se kot edino dekle znajde v izključno fantovskem razredu. Njen prihod povzroči vznemirjenje in ogrozi ustaljena ravnovesja, zlasti med trojico neločljivih prijateljev, ki medse sprejmejo privlačno punco.

Ozirala se je na svoje spomine

Laura Samani je v pogovoru z goriško publiko povedala, da se je pri snemanju zgodbe o najstnikih ozirala na lastne izkušnje in spomine. Pri tem je imela srečno roko, saj je s posebno nežnostjo in žensko občutljivostjo predstavila najstniške prigode, razigrane trenutke, ljubezensko vznemirjenje pa tudi drame ljubosumja in konfliktov.

Srečanja s publiko so se udeležili trije od štirih mladih protagonistov Stella Wendick, Pietro Giustolisi in Samuel Volturno. Za vse tri je bil to krstni nastop v filmu, pri čemer so se zelo zabavali in bi zdaj radi nadaljevali pot v filmskem svetu. Stella na Švedskem že nastopa v nanizanki, prav tako pa se kake filmske ponudbe ne bi otepala Pietro in Samuel, kot sta povedala.