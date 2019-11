Ko so poklonili kip bratoma Rusjan

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o odkritju kipa bratoma Rusjan pred pokrajinsko palačo v Gorici. Članek je bil objavljen v četrtek, 26. novembra 2009.

Na včerajšnji dan pred sto leti je z Malih Roj v Gorici poletela Eda 1, ki jo je z bratovo pomočjo izdelal in pilotiral Edvard Rusjan. Polet je veljal za prvi tak dosežek v tem delu Evrope, s čimer sta se brata Rusjan v zgodovino zapisala kot pionirja slovenskega in tudi svetovnega letalstva.

Zato so včeraj bratoma Rusjan odkrili spomenik pred sedežem goriške pokrajine.

Na krajši proslavi ob vhodu v pokrajinsko palačo se je opoldne zbralo kar lepo število ljudi in predstavnikov krajevnih oblasti. Dobrodošlico je vsem izrekel predsednik pokrajinske uprave Enrico Gherghetta. Med gosti so izstopali prefektinja Maria Augusta Marrosu, kvestor Antonio Tozzi, občinski odbornik Stefano Ceretta in Jože Šušmelj, ki je zastopal novogoriškega župana Mirka Brulca; kar številni so bili goriški Slovenci, med katerimi je bilo opaziti predstavnike ZSŠDI, ZSKD, Kulturnega doma in VZPI-ANPI.

Gherghetta se je najprej zahvalil vsem, ki so si v zadnjem letu in tudi prej vztrajno prizadevali, da bi Gorica primerno proslavila stoletnico. Med temi je vidno vlogo odigralo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, ki je s svojim bogatim arhivom nemalo pripomoglo k boljšemu poznavanju življenja in dela goriških pionirjev letalstva. Izrazil je tudi ponos pokrajine, da je znala prisluhniti željam prirediteljev raznih pobud in tudi sama prispevala k njihovi uresničitvi. Med temi je postavitev spomenika Edvardu in Jožetu (Josipu) Rusjanu. Gherghetta je svoj govor sklenil s pozivom k vztrajnosti, po zgledu bratov Rusjan: »Če sta onadva zmogla poleteti s svojim krhkim in okornim letalom, bomo tudi mi z vztrajnostjo znali premagati sedanjo krizo.« Podobno misel je izrekla prefektinja, pozdravila pa sta še Ceretta in Šušmelj. Izstopal je poudarek, da sta bila brata Rusjan odraz večnarodnostnega prostora, ki se kljub drugačnim razmeram ni bistveno spremenil niti danes. Čestitali so tudi obema Goricama, ker sta znali posvetiti pozornost obletnici. Nazadnje je spregovorila še Grazia Rusjan, ki je svoja strica opredelila za sanjača, a obenem zelo vztrajna človeka: »Gorica je bila doslej poznana zaradi bitk in padlih v vojnah, odslej pa bo znana tudi zaradi uresničenih sanj mojih stricev.« Vse pobude ob stoletnici posveča Grazia očetu Carlu, najmlajšemu bratu Jožeta in Edvarda, ki si je vse življenje zaman prizadeval, da bi se Gorica spomnila zaslug družine Rusjan.

Z Grazio so natanko ob 12.25 spomenik odkrili še predsednik Gherghetta, podpredsednica pokrajine Roberta Demartin in predsednik pokrajinskega sveta Gennaro Falanga.

O spomeniku je njegov avtor, goriški kipar sicilskega rodu Vittorio Balcone, povedal, da je iz nabrežinskega kamna, da je na njem vidno delo človeka in narave. Upodobljena sta obraza bratov Rusjan, ob tem pa še letalo in njuni imeni v slovenščini in italijanščini. Da gre za pionirja letalstva in da je bilo obeležje postavljeno ob stoletnici prvega poleta, je zapisano v italijanščini, slovenščini in nemščini. Spomenik bo predvidoma za obdobje enega leta stal pred pokrajino, nakar ga bodo premestili na vrt sosednje vile Olivo. Vsi udeleženci proslave so včeraj v dar prejeli belo ovratno ruto s podobo Ede 5 in podpisom Edvarda Rusjana. S tem pa še ni bil konec včerajšnjega vrhunca obeleževanj stoletnice. Pod večer so na pročelje pokrajinske palače projicirali fotografije letalskih poskusov bratov Rusjan. Tudi za to priložnost se je zbralo kar nekaj ljudi, ki so stali ob osvetljenem, včeraj odkritem spomeniku s podobo goriških pionirjev. (vip)