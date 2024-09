Kolesarji bodo šli skozi Števerjan, Oslavje, Pevmo in Gorico

Danes bodo Gorico in okolico obiskali kolesarji 160-kilometrske kolesarske dirke FJK. Cilj je predviden ob 16.30 na Travniku. Od poldne do konca prireditve bo prepovedano parkiranje na obeh straneh ulic 24. maja, Sauro, De Gasperi, Roma ter na trgu pred občino in na Travniku med ulicama Oberdan in Mameli. Od 14.30 do 16.45, sporoča Občina Števerjan, bo veljala začasna popolna zapora ceste na Jazbinah, Klancu, Bukovju, Križišču, v Grajski ulici in na Sovenci. Občina Gorica obvešča, da bo med 15. in 16. uro zaprta cesta skozi Pevmo in Oslavje vse do Gornjega borjača (Località Tre buchi). Zapora bo veljala na ulicah Bella Veduta, Ponte del Torrione, Don Bosco, na Drevoredu 20. septembra, ulicah Cadorna in Diaz, Korzu Italija, ulicah 24. maja, Sauro, De Gasperi, Roma, Carducci, trgu pred občino, Travniku in Trgu de Amicis, oširku Pacassi, ulicah Brass, Leopardi, Leoni, Lungo Isonzo Argentina, mostu VIII Agosto, viaduktu Ragazzi del ’99 in še ulici Brigata Re in Udine.