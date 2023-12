Kolesarji dočakali dolgo pričakovan prehod

V prejšnjih dneh je družba Rete Ferroviaria Italiana (RFI) obdarila kolesarje iz Laškega. Ob zaključku del, ki so trajala nekaj mesecev, je namreč odprla prehod za kolesarje pri železniški postaji ob ronškem letališču in s tem povezavo z bližnjo kolesarsko stezo. Do tega je prišlo na podlagi dogovora med RFI in družbo Friuli Venezia Giulia Strade, ki je pristojna za deželne ceste.

Projekt je že preteklega 9. junija s sklepom odobrila deželna vlada Furlanije - Julijske krajine, dela so se začela jeseni. Novica o odprtju je razveselila uporabnike postaje pri ronškem letališču, ki so dalj časa čakali na ureditev dostopa do kolesarske steze. Omenjeni prehod povezuje postajo s pločnikom na južni strani, preko brvi pa še s parkiriščem, kjer se začne kolesarska steza. Gre za pol milijona evrov vreden projekt, od katerega je bilo 100.000 evrov namenjenih delom na postaji, preostali del vsote pa bo šel za ureditev zunanjega dela, za kar bo poskrbela družba FVG Strade. Le-ta bo uredila tudi lesene ograje in javno razsvetljavo na kolesarski stezi v bližini postaje pri letališču.