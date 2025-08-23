Komelovci so v finalu

Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel, ki se v teh dneh mudi v Toskani na 73. izvedbi mednarodnega zborovskega tekmovanja Guido d’Arezzo, se je pod vodstvom dirigenta Davida Bandlja uvrstil v finale. Mladi goriški pevci in pevke so v prejšnjih dneh tekmovali v konkurenci z drugimi italijanskimi in mednarodnimi zborovskimi skupinami. Poleg zbora iz Gorice so nastopili zbori iz Rima, Genove in Cremone, dva zbora iz Kitajske ter po eden s Filipinov, iz Estonije in Belgije. Ocenjuje jih strokovna komisija, ki jo sestavljajo priznani dirigenti iz celega sveta.

Finale se bo pričel danes ob 16.30 in bo na ogled tudi na YouTube kanalu Fondazione Guido d’Arezzo. Sledilo bo nagrajevanje od 19. ure dalje.