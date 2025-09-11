Komisarka Marta Kos v Gorici o izzivih EU

Marta Kos, evropska komisarka za širitev, bo jutri obiskala Gorico. Ob 19.30 bo v nekdanji dvorani pokrajinskega sveta na Korzu Italije gostja srečanja iz niza Evropa, kulture v dialogu. Presegati meje, da bi bili prestolnica evropske kulture, ki ga goriška nadškofija prireja v okviru GO! 2025. S častno gostjo se bosta pogovarjala odgovorna urednika Primorskega dnevnika in časnika Messaggero Veneto, Igor Devetak in Paolo Mosanghini.

»Komisarka Kos je prepričano sprejela vabilo, saj bo na srečanju govor o pomembnih aktualnih temah, s katerimi se pobliže ukvarja - o evropski širitvi in sodelovanju v času, ko je EU v krizi in svet pretresajo konflikti,« je na včerajšnji predstavitvi povedal deželni tajnik SKGZ Livio Semolič, ki bo tudi uvedel srečanje. »Govor pa bo tudi o naših krajih in doprinosu, ki ga lahko Gorici ponudita z zgledom in morebiti z gostovanjem vrhov, na katerih bi promovirali mir in sodelovanje,« je še dejal.

Za udeležbo na srečanju je potrebna rezervacija na naslovu eventi@arcidiocesi.gorizia.it.