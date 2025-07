Koncerta sta v Gorico prinesla več »prometa«

Danes mineva natanko teden dni od koncerta ameriške skupine Thirty Seconds to Mars na prenovljeni ploščadi pri Rdeči hiši, kar je bil tudi zaenkrat drugi in zadnji od večjih koncertov z mednarodno priznanimi bendi (naj Alpha in Tony Effe ne zamerita), ki so ju letos v Gorici organizirali v okviru spremnega programa GO! 2025. Ponuja se torej priložnost za analizo učinka, ki ga za mesto imajo tovrstni večji dogodki ter za oceno novega mestnega koncertnega prizorišča, v pričakovanju območja letališča na Rojah, kjer bo za večje prireditve, ki zahtevajo bistveno večjo logistično obremenitev, sicer treba še počakati.

Na vsakem 7000 ljudi

Tako pred kot po koncertu skupine Massive Attack 24. junija kot pred in po nastopu Thirty Seconds to Mars 3. julija je bilo v središču mesta opaziti bistveno več »prometa«, saj so bili lokali polni ljudi, ki so pred in po prireditvah večerjali ali si privoščili pijačo. To je seveda naravna posledica dejstva takšnega priliva ljudi, saj se je obeh koncertov udeležilo nad 7000 ljudi.

Še posebej sta delovala bara in picerija pri Rdeči hiši, ki sta bila oba dneva nabito polna, omogočala pa sta tudi dejansko poslušanje koncerta zastonj, saj je bilo glasbo mogoče slišati tudi od tam. Organizirali pa so se tudi nekateri drugi gostinski lokali v mestu, ki so podaljšali delovni čas, da bi lahko ljudje povečerjali tudi po koncertu oz. po 23. uri.

Kar 20 odstotkov udeležencev prvič v Gorici

Glede turistične »teže«, ki jo imajo tovrstni dogodki, je zgovorna študija, ki jo je pred nekaj meseci izvedla Univerza v Vidmu v sodelovanju s podjetjema FVGMusic Live in Vigna PR oz. z dvema izmed glavnih organizatorjev koncertov v FJK. Študija se je osredotočila na koncerte, ki so bili organizirani lani poleti v Trstu in Lignanu, zanimivo pa je, da je več kot 20 % anketirancev odgovorilo, da je sploh prvič obiskalo lokacijo, v kateri je potekal koncert.

Če apliciramo ta odstotek na 7700 ljudi, ki je v Gorici – slednja je med drugim s turističnega vidika bistveno manj prepoznavna od omenjenih Trsta in Lignana – prisluhnilo skupini Thirty Seconds to Mars, lahko ocenimo, da je ob tej priložnosti Gorico prvič obiskalo in torej spoznalo kar 1400 ljudi.