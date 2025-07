Koncerti na goriškem letališču? Prihodnje leto ...

Na goriškem letališču bodo komaj prihodnje leto lahko izpeljali prve koncerte po zgledu arene Campovolo pri Reggio Emilii, ki je zaživela leta 2005 z nastopom pevca Luciana Ligabueja pred stotisočglavo množico. V prejšnjih dneh se je deželna svetnica Zelenih in levice Serena Pellegrino kritično obregnila ob spored dogodkov ob letošnji Evropski prestolnici kulture. Po njeni oceni s 180 milijoni evrov sredstev, ki so bili namenjeni pobudi, niso postavili temeljev za dodatni razvoj krajevne kulturne produkcije in turizma. Deželna svetnica je opozorila tudi na vrsto zamud, pri čemer je še posebno pozornost namenila urejanju koncertnega prizorišča na goriškem letališču.

»Zaenkrat na goriškem letališču še ni predviden prav noben koncert, in sicer zaradi zamud pri izvajanju del, ki jih je podaljšala tudi najdba neeksplodiranih ubojnih sredstev,« je poudarila Serena Pellegrino. Da dela res ne potekajo s prav velikim pospeškom, se je mogoče prepričati na koncu Ulice Industria, ki vodi z Ulice Fermi do zahodnega vhoda goriškega letališča.

Pred vhodom stoji tabla, na kateri piše, da so v teku izredna vzdrževalna dela na območju letališča Duca D’Aosta. Izvaja jih podjetje STR iz Fiumicella, vredna so nekaj več kot 784.000 evrov. Gradbena dela naj bi trajala 95 dni in naj bi se zaključila do 12. septembra 2025, vsaj tako je zapisano na tabli pred gradbiščem. Z roba območja je mogoče opaziti, da so odstranili del zaraščajočega rastlinja in izvedli še nekaj manjših del, v petek sicer gradbenih delavcev ni bilo na spregled. Na zaščitno ograjo, ki preprečuje vstop na območje gradbišča, so med drugim zapisali, da so v teku dela za sanacijo azbesta, ki so ga sicer našli tudi med posegi, ki so jih v preteklosti izvajali na drugih predelih letališča. Ob vsaki najdbi azbesta se sproži postopek za njegovo varno odstranitev, kar lahko podobno kot v primeru neeksplodiranih ubojnih sredstev povzroči zamude pri izvajanju del. Poleg ureditve samega koncertnega prizorišča je treba ob goriškem letališču izvesti še vrsto del na cestni infrastrukturi, ki se niso še začela. Na državni cesti št. 55 sta predvideni dve krožišči, skupno morajo sicer urediti pet vhodov na koncertno prizorišče. Prenove je še kako potrebna tudi Ulica Industria, v najboljšem stanju ni niti Ulica Fermi, ki je speljana pred obrtnimi in industrijskimi obrati ob robu letališča.

20 milijonov evrov prometa

Spričo še nedokončanih gradbenih del nam je tudi goriški župan Rodolfo Ziberna potrdil, da bodo prvi koncerti na sporedu komaj v poletju 2026. »Nedvomno bo treba na koncerte počakati na prihodnje leto. Upoštevati je treba, da se pogodba za koncert, ki predvideva 50, 60, 80 tisoč gledalcev, podpiše eno leto prej. Za manjše koncerte so mogoče dovolj trije, štirje meseci, za večje pa ne. Poleg tega veliki koncerti stanejo med tri in štiri milijone evrov, njihov učinek je zelo velik, saj v okolici ustvarijo za dvajset milijonov evrov prometa,« nam je še povedal goriški župan Rodolfo Ziberna.

Ureditev koncertnega prizorišča na goriškem letališču so z velikim pompom napovedali med lanskim julijem. Takrat so na goriški občini in deželi zagotovili, da se bo urejanje območja zaključilo v času za letošnje Evropsko prestolnico kulture in da bo goriško letališče eno izmed prizorišču letošnjega dogajanja. Napovedi se žal niso uresničile, kar sicer velja tudi za športno dvorano PalaBigot, ki bi jo morali odpreti že februarja letos, v resnici pa naj bi do njenega odprtja prišlo septembra - če ne bo novih zamud in zapletov.